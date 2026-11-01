Harry Styles, muy emocionado en el último concierto de su histórica residencia en el Madison Square Garden

Se acabó. Harry Styles ha puesto fin a su residencia en el Madison Square Garden de Nueva York con 30 conciertos, todos ellos con las entradas agotadas. El británico ha reunido cada noche a unas 20.000 personas en la ciudad estadounidense como parte de su gira Together, Together, la cual continuará su curso hasta agosto de 2027 —con tres shows entre medias en el Metropolitano de Madrid—.

La residencia comenzó el pasado 26 de agosto y ha terminado este 31 de octubre, día en el que ha recibido una larga y sonora ovación por parte de todo el público presente. Mientras, Harry Styles no ha podido evitar emocionarse hasta el punto de taparse la cara con sus manos.

Harryween

El último concierto de Harry Styles en el Madison Square Garden ha coincidido con Halloween, por lo que el artista ha aprovechado para subirse al escenario vestido de rata. En el concierto del día anterior, también se disfrazó de Elvis Presley y recreó el vestuario de su actuación en The X Factor cuando tenía 16 años. Todo muy Harryween.

Harry Styles ha hecho otro guiño a esta noche terrorífica versionando la canción Psycho Killer, del grupo estadounidense Talking Heads.

En otro momento del show, apareció Jalen Brunson, el base de los New York Knicks, para desplegar una gran pancarta con el texto "30 noches consecutivas en el Garden".