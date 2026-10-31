Récord histórico: 'La bola negra' se convierte en la tercera película española más taquillera al superar a 'Ocho apellidos catalanes'

La bola negra, la aclamada película de Javier Ambrossi y Javier Calvo, se ha convertido este viernes 30 de octubre en la tercera película española más taquillera de la historia en los cines del país. Así lo ha confirmado Kinótico con datos confirmados por Atresmedia Cine y Elastica.

Desde su estreno en España el pasado 25 de septiembre, La bola negra ha sido la película más vista diariamente hasta recaudar 35.721.694 €, superando así los 35.207.082 € que consiguió la comedia Ocho apellidos catalanes (Emilio Martínez-Lázaro, 2015). En cuanto a número de espectadores, el largometraje de Los Javis supera los 5.250.000 millones de entradas vendidas, según apunta el analista Pau Brunet.

La película española más taquillera en el país sigue siendo Ocho apellidos vascos (Emilio Martínez-Lázaro, 2014), cuyos 56.190.000 € parecen inalcanzables. La segunda es Lo imposible (J.A. Bayona, 2012).

Durante su primer fin de semana en cartelera, La bola negra acumuló 4.670.000 €, convirtiéndose en el noveno mejor estreno de una producción española en la historia y en el segundo mejor del 2026 de un largometraje español —solo por detrás de Torrente Presidente—.

La película llegó a la cartelera estadounidense el pasado 16 de octubre con la vista puesta en las nominaciones de los Premios Oscar 2026, pues las quinielas apuestan que La bola negra tendrá presencia en varias categorías, incluyendo las de Mejor película y Mejor película internacional. Las nominaciones oficiales se anunciarán el 21 de enero, mientras que la ceremonia tendrá lugar el 14 de marzo.

De qué va 'La bola negra'

En apenas dos horas y media, La bola negra narra una historia sobre la memoria queer dividida en tres tiempos e inspirada en la figura y la obra de Federico García Lorca. La película, dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, parece que muestra la represión de la guerra civil española para indagar en sus consecuencias en la época contemporánea.

La historia combina tres tiempos distintos. Carlos (Milo Quifes) vive en 1932 y encarna el único personaje abiertamente homosexual escrito por Lorca en su obra inacabada. Sebastián (Guitarricadelafuente) es un joven trompetista que llega al bando nacional en 1937 y que cae rendido ante un miembro del bando republicano: Rafael Rodríguez Rapún (Miguel Bernardeau), personaje inspirado en el actor real de La Barraca. Por último, Alberto (Carlos González) intenta seguir adelante a pesar de los problemas que atraviesa en 2017 y que le terminan vinculando con el poeta.

Las tres tramas están entrelazadas e inspiradas en el manuscrito inconcluso de Lorca —del que Los Javis conservan el título—. Por su parte, los hechos ficticios de 1937 se basan en La piedra oscura (2015), una pieza teatral de Alberto Conejero —quien también firma el guion de la película—. El poeta comenzó a escribir La bola negra en 1936, año en el que fue asesinado. Como homenaje, los cineastas deciden darle su propio final a la historia.