Del rock a los villancicos: Mariah Carey deja atrás Halloween y da la bienvenida a la Navidad

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Como reina de la Navidad, Mariah Carey ha vuelto a hacer de las suyas este 1 de noviembre. Desde 2019, la estadounidense publica un vídeo anual en sus redes sociales para despedir Halloween y dar la bienvenida a la Navidad al ritmo de All I Want for Christmas Is You, el villancico contemporáneo por excelencia.

Este 2026, el vídeo muestra una fiesta terrorífica en Nueva York y una cuenta atrás: se acerca la medianoche. La cámara se abre paso entre los disfraces de los asistentes hasta llegar al escenario, donde Mariah Carey aparece disfrazada de estrella del rock con los labios negros.

La cantante se tira al público y, una vez llegadas las 00:00, canta su tradicional "It's time..." mientras una transición pasa de la Mariah Carey roquera a la Mariah Carey navideña, que se encuentra en lo más alto de una montaña llena de decoración típica de estas fiestas. Por detrás, aparece Papá Noel en su trineo.

Por supuesto, en la segunda mitad del vídeo de casi un minuto suena All I Want for Christmas Is You.