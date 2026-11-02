Los conciertos más esperados de noviembre: Duran Duran, Pitbull, Agorazein y más artistas

Pitbull, Chiara Oliver y Duran Duran entre los conciertos de noviembre 2026 en España | GETTY

Después de Halloween llega un noviembre cargado de música en directo en nuestro país, con artistas nacionales e internacionales que lo darán todo sobre los escenarios españoles.

Este mes se vivirán las experiencias únicas de Agorazein en sus conciertos de reencuentro, y el único show de este año de Estopa. Y bandas como Despistaos, Carolina Durante, Viva Suecia, La oreja de Van Gogh y Hombres G se les une, entre otras.

Pitbull promete recuperar el tiempo perdido con dos conciertos en nuestro país este noviembre, mientras que Jesse & Joy se despide de los escenarios con su primera gira en España.

Te contamos los conciertos más relevantes de este mes de noviembre:

Despistaos

Despistaos continúa recorriendo España con su gira Un millón de madrugadas Tour 2026-2027, recién comenzada y con Europa FM como radio oficial. Y cabe destacar que varias de las fechas de noviembre ya tienen las entradas agotadas.

6 noviembre: Sala Fundición, Logroño.

7 noviembre: Sala Kubik, Vitoria-Gasteiz.

13 noviembre: Sala Manolita, Lleida.

14 noviembre: Sala Zero, Tarragona.

20 noviembre: Sala El Veintiuno, Huesca.

21 noviembre: Botánico Café Teatro, Soria.

27 noviembre: Sala Nébula, Zamora.

28 noviembre: Sala Octavo Arte, Segovia.

Duran Duran

La legendaria banda británica ofrecerá su único concierto en España en 2026 dentro de su gira Free To Love Tour, con Europa FM como radio oficial. Con más de cuatro décadas de trayectoria, es uno de los grandes referentes del movimiento New Romantic de los años ochenta y podremos disfrutar de éxitos como Hungry Like the Wolf, Rio y Ordinary World.

6 noviembre: Movistar Arena, Madrid.

Malmö 040

La banda barcelonesa continúa consolidándose en la escena alternativa nacional con su mezcla de pop-rock, melodías pegadizas y letras generacionales, y lo darán todo este noviembre con uno de sus conciertos más importantes hasta la fecha, con Europa FM como radio oficial.

14 noviembre: Sant Jordi Club, Barcelona.

Pitbull

Mr. Worldwide regresa a España con su gira I'm Back!, un espectáculo cargado de energía, baile y grandes éxitos como Give Me Everything, Timber, International Love y Hotel Room Service. Y lo hace con dos conciertos este noviembre con Europa FM como radio oficial.

4 noviembre: Palau Sant Jordi, Barcelona.

5 noviembre: Movistar Arena, Madrid.

Viva Suecia

La banda murciana lo está dando todo con la gira Hecho en tiempos de paz, la más ambiciosa de su carrera hasta la fecha.

7 noviembre: Navarra Arena, Pamplona.

La Oreja de Van Gogh

La gira de La Oreja de Van Gogh con el reencuentro de Amaia Montero como vocalista continúa este noviembre. Así, Tantas cosas que contar celebra también los 30 años de trayectoria de la banda donostiarra. Mención especial para Veintiuno, que ejercerá de telonero en los conciertos de Barcelona del 6 y 7 de noviembre.

6 noviembre: Palau Sant Jordi, Barcelona.

7 noviembre: Palau Sant Jordi, Barcelona.

20 noviembre: Pamplona.

21 noviembre: Pamplona.

26 noviembre: Palau Sant Jordi, Barcelona.

27 noviembre: Palau Sant Jordi, Barcelona.

Estopa

Aunque han anunciado una gira por estadios con La maketa, los hermanos David y José Muñoz tienen tan solo una cita musical este año, en la que el setlist será el que cantaron en su tour por sus 25 años de trayectoria.

28 noviembre: Roig Arena, Valencia.

Vetusta Morla

La banda madrileña ha vuelto a los escenarios después de dos años con su gira De Vuelta. Canciones de Ida, un pequeño tour en el que cantan canciones inéditas de su próximo disco.

6 y 7 noviembre: A Coruña.

14 noviembre: Sevilla.

19, 20 y 21 noviembre: Movistar Arena, Madrid.

Agorazein

Uno de los regresos más esperados de la música urbana española: Agorazein reunirá de nuevo a C. Tangana, Sticky M.A., Jerva, I-Ace y Fabianni con su espectáculo SIEMPRE. El colectivo fue fundamental para el desarrollo de una nueva generación del rap español y supuso uno de los primeros grandes pasos de C. Tangana antes de convertirse en una estrella internacional.

15 noviembre: Movistar Arena, Madrid.

16 noviembre: Movistar Arena, Madrid.

17 noviembre: Movistar Arena, Madrid.

18 noviembre: Movistar Arena, Madrid.

La M.O.D.A.

La Maravillosa Orquesta del Alcohol continúa llevando su característico sonido a los grandes escenarios, y así lo hará este noviembre con su gira San Felices.

21 noviembre: Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz.

28 noviembre: Movistar Arena, Madrid.

Antonio Orozco

Antonio Orozco continúa recorriendo España con su La gira de tu vida. Canciones como Devuélveme la vida, Estoy hecho de pedacitos de ti y Mi héroe forman parte de un repertorio que suele convertir sus conciertos en auténticos encuentros con sus seguidores.

14 noviembre: Tarragona.

20 noviembre: Vitoria-Gasteiz.

21 noviembre: Salamanca.

Miranda!

El dúo argentino formado por Ale Sergi y Juliana Gattas llega a España con su gira Nuevo Hotel Miranda!. Considerados referentes del electropop latinoamericano, han convertido canciones como Don, Perfecta y Yo te diré en auténticos himnos generacionales.

7 de noviembre: Es Gremi, Palma de Mallorca.

8 de noviembre: Palau Alameda, Valencia.

9 de noviembre: The Lenovo GARAGE, Madrid.

12 de noviembre: Sant Jordi Club, Barcelona.

14 de noviembre: Pop & Roll Circus, Málaga.

Carolina Durante

Carolina Durante encara su último tramo de Fin de la aventura tour con conciertos hasta enero, pero este noviembre se los podrá ver también en directo.

26 noviembre: Roig Arena, Valencia.

28 noviembre: Palau Sant Jordi, Barcelona.

Chiara Oliver

La artista menorquina, conocida por su paso por Operación Triunfo, continúa consolidando su carrera en solitario con su gira No fue real, con los conciertos más importantes de su carrera hasta ahora.

27 noviembre: Palacio Vistalegre, Madrid.

28 noviembre: Sant Jordi Club, Barcelona.

Shinova

La banda vizcaína continúa creciendo con su propuesta de rock alternativo, grandes melodías y letras cargadas de emoción con la gira la tormenta perfecta, con paradas este noviembre.

7 noviembre: Roig Arena, Valencia.

14 noviembre: Palacio de la Ópera, A Coruña.

20 noviembre: Euskalduna, Bilbao.

Raphael

El Raphaelísimo Tour 2026 continúa este noviembre, con un espectáculo que repasa los grandes himnos de su trayectoria, como Yo soy aquel, Mi gran noche y Escándalo. También presenta canciones de su álbum Ayer… aún, un homenaje a la chanson francesa y a figuras como Édith Piaf y Charles Aznavour.

13 noviembre: Roig Arena, Valencia.

Hombres G

Hombres G continúa recorriendo España con su gira Los mejores años de nuestra vida, un recorrido que celebra su extensa trayectoria y recupera algunos de los grandes himnos del pop-rock español.

14 de noviembre: Roig Arena, Valencia.

21 de noviembre: Pabellón Príncipe Felipe, Zaragoza.

28 de noviembre: Navarra Arena, Pamplona.

Jesse & Joy

Los hermanos mexicanos Jesse & Joy llegan a España con El Despecho Tour, su primera gira por nuestro país. Jesse anunció en septiembre de 2026 que dejará el dúo para centrarse en su familia y su vida personal, aunque cumplirá los compromisos ya adquiridos. Por ello, estos conciertos españoles tienen un significado especial: serán algunas de las últimas oportunidades de ver juntos a los dos hermanos sobre un escenario.

12 de noviembre: Paral·lel 62, Barcelona.

13 de noviembre: Cartuja Center CITE, Sevilla.

15 de noviembre: Auditorio Roig Arena, Valencia.