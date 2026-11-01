Guitarricadelafuente explica el origen y el significado de 'La nieve': "No sabía por dónde empezar"

Guitarricadelafuente debuta como actor en La bola negra, la película de Javier Ambrossi y Javier Calvo donde también participa en la canción original. Se trata de La nieve, un tema creado por él mismo junto a Raül Refree (composición y producción) y Lucas Durán (letra).

El origen de 'La nieve': un encargo doble

En una entrevista reciente con CNN en Español, Guitarricadelafuente explica que Los Javis le propusieron al mismo tiempo actuar en La bola negra y componer su canción original. "Las dos ofertas llegaron a la vez. Y no sabía muy bien por dónde empezar porque sentí que era una historia muy... que tenía demasiadas capas y muchas historias que tenían que ser representadas", cuenta. Para el cantante, el reto era "llegar a esa esencia de toda la película".

Lorca, inspiración central de 'La nieve'

Al igual que ocurre con la película, Federico García Lorca está presente en La nieve. "Lo que más me motivó fue intentar encontrar toda la simbología y algunas referencias de la poesía de Lorca. La última letra que le escribe a Rafael, que es la que se lee en alto al final de la película, me inspiró a escribir la canción", explica sobre uno de los Sonetos del amor oscuro.

Guitarricadelafuente también recurrió al propio manuscrito de La bola negra que escribió Lorca antes de ser asesinado. De ese texto inconcluso, Los Javis recuperan el personaje de Carlos, el de su madre y la ambientación en Granada —"Reliquia, imperio andaluz"—.

Guitarricadelafuente en Madrid | Ricardo Rubio / Europa Press

Lo que suena en 'La bola negra' es una nota de voz

En esa misma entrevista, Guitarricadelafuente cuenta que la inspiración para escribir La nieve llegó en una noche de insomnio. "Cuando estábamos haciendo una de las escenas más exigentes físicamente, estábamos ya bastante agotados después de dos meses en Cantabria. Llegamos esa noche a la habitación y yo estaba tan exhausto que no podía ni dormir. Ahí surgió una melodía", dice.

El artista también escribió algunas palabras y, esa misma noche, le envió una nota de voz a Los Javis con una versión inicial de La nieve. Y esa nota de voz es la que suena al final de La bola negra: "Yo pensaba que la canción iba a aparecer en los créditos. Lo que no supe es que utilizaron esta nota de voz para construir ese final en el que las tres historias se entrelazan", desvela Guitarricadelafuente.

El significado de 'La nive': el final de un camino

Guitarricadelafuente también explica que terminó de entender la canción cuando la escuchó en la película. "La nieve representa ese final de un camino al que los personajes están llegando a medida que se termina la película. Cuando ven que se aproxima la muerte, empiezan a vivir su vida realmente y a tomar esa decisión que les hace vivir libres y, sencillamente, vivir. Es algo irónico, pero me pareció una canción muy liberadora en ese momento y muy poderosa visualmente", añade.

En este sentido, la nieve sirve como un símbolo que da título a la canción y que aparece en sus versos: "Llego a la nieve / Mira, qué tontería / Arden las turbias palabras que nunca prendí", reza la letra del tema.