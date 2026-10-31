Harry Styles se disfraza de sí mismo para recrear su actuación en 'The X Factor' cantando 'Isn't She Lovely'

Harry Styles ha viajado en el tiempo aprovechando Halloween. El cantante ha actuado este viernes 30 de octubre en el Madison Square Garden de Nueva York, donde está celebrando una larga residencia de 30 conciertos. Al principio, ha aparecido disfrazado de Elvis Presley, pero hacia el final del show ha sorprendido con un cambio de vestuario del todo inesperado.

Al llegar el cuarto acto del concierto, Harry Styles ha llegado al escenario disfrazado de sí mismo. Es decir, el británico se ha vestido igual que cuando actuó en el concurso The X Factor siendo un estudiante anónimo de 16 años que soñaba con dedicarse a la música. Ha llevado la misma bufanda, la misma camiseta... hasta su número de concursante.

Recreando su propia audición, Styles ha interpretado Isn't She Lovely de Stevie Wonder 16 años después de hacerlo en televisión. El momento ha desatado la locura entre todos los asistentes, pues esta actuación también remite a los inicios de One Direction.

Tras su actuación, la jueza Nicole Scherzinger le propuso a Styles formar parte de un grupo nuevo con Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson. La boy band se llamó One Direction y, durante el programa, sus jóvenes integrantes interpretaron temas como My Life Would Suck Without You de Kelly Clarkson o Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler.

A pesar de ser uno de los favoritos para ganar, la banda finalmente quedó en tercer lugar. Pero eso no les impidió alcanzar el éxito y construir una base de fans tan sólida que, a día de hoy y años después de su disolución, aún sigue activa.