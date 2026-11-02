Aitana celebra el Día de Muertos en México disfrazada de Catrina para Halloween

El Cuarto Azul World Tour de Aitana ha aterrizado en México en las vísperas de la celebración más importante del país, el Día de Muertos.

La artista ha actuado ya en Guadalajara y Querétaro, y próximamente dará tres conciertos en Ciudad de México. Y, coincidiendo con Halloween en este país, la cantante ha aprovechado para empaparse de la tradición más especial para recordar a los que ya no están.

El Día de Muertos se celebra principalmente el 1 y 2 de noviembre en México con el objetivo de recordar y honrar a los seres queridos que han fallecido, y se trata de una celebración llena de color, música, recuerdos y alegría. Por ello, Aitana se ha disfrazado de La Catrina, una elegante calavera que representa la muerte.

Su disfraz se ha hecho de lo más viral, sobre todo porque la artista ha hecho un vídeo en redes sociales siguiendo un trend entre influencers: utilizar un audio en el que se la menciona para mostrar su disfraz de Halloween.

En su caso, Aitana ha bromeado con un comentario del youtuber Auronplay sobre su pareja, el influencer Plex. "Un día con mi novia. pues felicidades Plex", simula decir la catalana, vestida y maquillada como Catrina.