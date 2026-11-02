Aitana desvela una divertida coincidencia con BTS: "No había nadie más"

[[LINK:INTERNO|||Article|||6ae0a12fb3bbb0e4cb4a572c|||Aitana, sobre su nuevo disco: "La gente piensa que es rosa, por amor (...) Y no… Es un disco de todo"]]

Aitana se ha vuelto youtuber en su rama por Latinoamérica con el Cuarto Azul World Tour. Siguiendo los pasos de su pareja Plex, la artista ha sorprendido a sus fans con vlogs sobre su experiencia en concierto en países como Chile y Argentina.

Precisamente, en este último la catalana ha vivido una experiencia que no solo ha enloquecido a sus seguidores, sino a todos los fans del K Pop. Y es que la intérprete de 6 de febrero muestra el antes, durante y después de sus shows en estas ciudades, y en Buenos Aires le ha pasado algo que ha compartido desde YouTube.

Cada día, Aitana entrena en el gimnasio del hotel, y en dos sesiones ha coincidido con "dos integrantes de BTS". "Yo sé quiénes son BTS, me conozco un montón de sus canciones pero no sabía la cara de todos los integrantes", ha contado para sus seguidores.

A la cantante les sonaba sus rostros, hasta que al final cayó que eran de BTS porque sabía que compartían hotel. De hecho, mientras Aitana ha actuado el 21, 22 y 23 de octubre en Buenos Aires con Cuarto Azul en el Movistar Arena, BTS lo ha hecho el 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único Diego Armando Maradona, por lo que han coincidido hasta sobre el escenario, en dos recintos distintos.

"No había nadie más, solo dos de ellos y nosotras. No hablamos, solo les pregunté si podía usar el banco y me dijeron 'yes'", ha compartido Aitana sobre esta peculiar coincidencia.