Las primeras imágenes del videoclip de 'Puntería', la nueva canción de Shakira y Cardi B

Cardi B se suma a Shakira para Puntería , una de sus colaboraciones de su nuevo disco Las mujeres ya no lloran que más poderío derrochará. A escasas horas del estreno, las artistas han adelantado las primeras imágenes del videoclip y lo definiríamos como 'divas y amazonas' . ¡Échales un ojo!

Calentamos motores para el INMINENTE estreno de Puntería, la colaboración de Shakira y Cardi B.

Se trata de una de las canciones más sexys y poderosas del nuevo disco de la colombiana, Las mujeres ya no lloran, que llega tras siete años de inactividad musical. A escasas horas del lanzamiento, ha compartido en sus redes sociales un 'behind the scenes' (detrás de cámaras) del tema e incluye las primeras imágenes del videoclip.

Shakira aparece bailando junto a dos acompañantes femeninas vestidas con unos looks lenceros, así como sentada sobre una placa transparente. Ya conocíamos que la idea del video era que las artistas se metieran en la piel de dos amazonas guerreras y el teaser muestra a Cardi B encima de un 'maniquí' con forma de caballo.

Las dos estrellas se ven juntas en una especie de trono rodeadas de sus amazonas, en una demostración de poder femenino. Sobre el decorado, se aprecian plantas, arena para simular una playa y mucho color rosa.

Evidentemente, son imágenes sin editar y todavía faltaba llevarlas a postproducción. Estamos seguros que el resultado final será espectacular.

El video adelantado dura tres minutos en total y mayormente es una entrevista con las estrellas. Más allá de hablar sobre como se conocieron, que ya sabíamos que había sido en julio durante el desfile de la semana de la moda de París, reflexionan sobre cómo ha sido trabajar juntas.

"Ha sido muy divertido", explica Shakira y detalla que Cardi B se ofreció a hacer todo lo que fuera necesario: "Me dijo' Estaré ahí de 6 de la mañana a 6 de la mañana'", mientras que la rapera ha defendido que los videoclips de la colombiana porque "se toma su tiempo" para que todo quede perfecto, de ángulos a bailes...

Más allá de lo difundido en el teaser, también sabemos que el actor británico Lucien Laviscount es el protagonista masculino del videoclip. Saltó a la fama principalmente por su papel en la serie Emily in Paris.

