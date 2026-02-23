Miley Cyrus causa furor por sus primeras imágenes como 'Hannah Montana' de nuevo

Hannah Montana está de vuelta, y ya se deja ver por las calles...

Y es que el 24 de marzo Disney+ lanzará un especial por los 20 años del estreno de la serie infantil. En él, Miley Cyrus será la protagonista de una entrevista sobre lo que vivió desde pequeña, y habrá tanto imágenes inéditas como nostálgicas para los fans.

Todo ello parece que ya se está grabando en Los Ángeles, donde las cámaras han captado a la artista con una larga melena rubia con su famoso flequillo, reviviendo la estética de su personaje Hannah Montana.

Haciendo suyo el estilo de la chica con dos vidas, la artista ya está grabado algunas escenas y haciéndose fotos del 20º aniversario de la serie que le dio la fama. De hecho, los fans más acérrimos de Hannah Montana han detectado como la artista ha mostrado un accesorio que era común en la cantante en la televisión: una bufanda dorada brillante que se ha atado a modo de cinturón.

Por supuesto, estas imágenes han causado un gran furor por los nostálgicos, que no han tardado en hacerse eco en redes sociales al ver a Miley Cyrus como Hannah Montana.