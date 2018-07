Ya puedes escuchar 'Bird Set Free', el nuevo single de Sia que fue rechazado por Adele

SEGUNDO SINGLE DE 'THIS IS ACTING'

No han pasado ni 24 horas desde que Sia anunciaba por su recién estrenado Instagram que tenía nuevo disco, This Is Acting, y que éste se publicará el próximo 29 de enero. También no hace mucho que ya puedes escuchar Alive, el primer single de su nuevo álbum.

Pues si todavía no habéis tenido suficiente de la australiana, Sia estrena nueva canción, Bird Set Free. Ésta será el segundo sencillo de This Is Acting.

¿Y quereís saber una curiosadad? ¡La mismísima Adele también rechazó esta canción! El porqué no lo sabe nadie, ¿será mejor Hello que Bird Set Free? Juzgad por vosotros mismos...