¿Qué canciones cantará Oasis en sus conciertos de Barcelona? El setlist de su gira 'Oasis Live '27'

El fenómeno fan alcanza su máxima potencia gracias a la nueva gira de Oasis, Oasis Live '27, en la que la banda volverá a los escenarios de ciudades por toda Europa y Norteamérica, con Barcelona incluida con dos conciertos los días 10 y 11 de julio de 2027.

Esta revolución de la música en directo se ve reflejada en el método de venta de entradas que usará el grupo para sus próximos shows: los interesados que se registren en su página web recibirán aleatoriamente un código exclusivo para poder adquirir los tickets de la gira.

Pero otra de las grandes incógnitas para los seguidores del grupo de Britpop son las canciones que la banda podría tocar en directo. Cabe recordar que, aunque los hermanos Gallagher se reconciliaron en 2024, solo sellaron ante el público esta vuelta con una primera gira en 2025. Su último álbum fue publicado en 2008 (Did Out Out Your Soul), y su último single en 2009 (Falling Down).

Aunque el grupo ha anunciado que participará en el álbu, benéfico HELP (2) de War Child con una grabación inédita, de momento se desconoce si, de cara a su próxima gira, lanzarán nueva música.

Sea como sea, lo que está claro es que Oasis cuenta con grandes hits en su carrera que sus fans quieren escuchar indudablemente en sus próximos conciertos.

Las canciones de 'Oasis Live '25'

Aunque no hay nada confirmado sobre las canciones que Oasis cantará en su tour en 2027, repasamos la lista de los 23 temas que interpretaron los hermanos Gallagher en directo tras su reconciliación. El setlist está compuesto por grandes éxitos llenos de nostalgia: