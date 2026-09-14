En qué consiste la venta de entradas con código exclusivo de los conciertos de Oasis en Barcelona

Oasis aterriza en España después de casi dos décadas de ausencia en nuestro país. Los días 10 y 11 de julio tienes una cita con los hermanos Gallagher en el Estadi Olímpic de Barcelona, con su gira Oasis Live '27.

Pero dado el gran fenómeno fan que genera la banda británica, la venta de entradas para ver a Liam y Noel sobre el escenario no es la habitual: vuelven a entrar en acción los códigos aleatorios que solo los seguidores que se inscriban en su página web podrán recibirlos.

Se trata de una manera de evitar una desmesurada afluencia de interesados en la cola virtual de una tradicional venta general de entradas. Este método ya ha sido reproducido en otros conciertos de artistas que generan tal fenómeno fan que no todos pueden acceder a la cola virtual de la venta. En España, por ejemplo, generó una gran locura el recibir o no código con Taylor Swift y su The Eras Tour en 2024, y pocos meses después con la gira de Olivia Rodrigo GUTS World Tour.

Es por ello que para ver a Oasis en directo hay que seguir varios pasos, y tener mucha suerte.

Venta única para ver a Oasis con código

A diferencia de como suele suceder en espectáculos de estas magnitudes, los fans de Oasis no tendrán dos oportunidades para conseguir entradas para sus conciertos.

Los hermanos Gallagher han anunciado que no habrá "venta general". Y para acceder a la venta exclusiva, debes registrarte a través su página web antes del 17 de septiembre a las 17:00 horas en España.

El grupo advierte que los fans que estén inscritos a su newsletter también deben registrarse en el mencionado formulario. Esta medida es "debido a la demanda extremadamente alta que se prevé para Oasis Live '27, y con el objetivo de ofrecer a los fans reales la mejor oportunidad posible d conseguir entradas, se ha establecido un proceso de registro para poder acceder a la venta de entradas".

La página web adelanta: "Los usuarios registrados serán seleccionado al azar para recibir un código único. Registrarse no garantiza que recibas un código ni que puedas comprar entradas en caso de recibirlo".

Lo que ocurre tras el registro

Una vez rellenado el cuestionario con el email, la preferencia de ciudades a las que asistir para ver a Oasis en directo y una pregunta sobre la trayectoria del grupo, un mensaje deja claro cómo funciona la venta de entradas: "Si te has registrado correctamente y eres seleccionado, recibirás en la dirección de correo electrónico con la que te registraste un código único, personal e intransferible, junto con toda la información necesaria para comprar las entradas, entre el jueves 24 de septiembre y el domingo 27 de septiembre".

Además, se deja claro que "los códigos únicos solo serán válidos para la ciudad que se te haya asignado".

La página web no concreta cuándo será la venta de entradas de los conciertos de Oasis en Barcelona, pues se recibirá esta información junto al código: "Los periodos de venta variarán según la ciudad y tendrán lugar entre el viernes 25 de septiembre y el domingo 27 de septiembre. Consulta atentamente la hora de la venta indicada en tu correo electrónico, ya que ese será el único periodo durante el cual podrás acceder a la venta de entradas".

Normas del código para la venta de entradas

Si eres de los afortunados en conseguir código, tienes que tener en cuenta varias cosas: