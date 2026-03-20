¿Qué canciones cantará Shakira en Madrid? El setlist de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'

Tal y como venía adelantando la artista, Shakira ha confirmado que su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tourpasará por España durante el mes de septiembre de 2026. Con estos conciertos, la artífice de éxitos como Chantaje regresa a nuestro país ocho años después de actuar con su anterior gira de 2018.

Ahora, una de las preguntas que nos planteamos es el repertorio de canciones que elegirá Shakira para su residencia en España. Siempre hay cabida para las sorpresas, pero es cierto que ya se conoce el setlist de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, pues la colombiana empezó la gira en febrero de 2025.

Setlist de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'

La plataforma setlist.fm recoge la lista de canciones que interpreta Shakira con su gira actual. Para ello, se basa en la media de los nueve conciertos que ya ha celebrado la artista durante este año 2026. El resultado es el siguiente: