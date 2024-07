Cómo fue el último concierto de Shakira en España: el 7 de julio de 2018 actuó con El Dorado World Tour

Tras lanzar el single Chantajecon Maluma, Me enamoré, la canción en la que Shakira contaba cómo se había enamorado de Piqué, fue la elegida como presentación del álbum El Dorado, el décimo primer trabajo que la colombiana lanzó en mayo de 2017 —y que presentó en junio en Barcelona con un pequeño concierto—.

Siete años después, seguro que la colombiana no incluye esta canción en ninguno de sus repertorios, dado el doloroso final de la historia de amor entre la estrella de la música latina y el exjugador del Barça.

Además de esta romántica canción, el disco incluía otras colaboraciones, entre ellas La bicicleta, con Carlos Vives, una de las canciones del verano de 2016—; Trap, de nuevo haciendo dúo con su compatriota Maluma, que lanzó en octubre de 2016; Deja vu, una bachata con Prince Royce que estrenó en febrero de 2017; o Perro fiel, con Nicky Jam, que empezó a sonar meses después.

La fantástica acogida de las canciones impulsó a Shakira a anunciar nueva gira, El Dorado World Tour : era su reaparición después de seis años de parón escénico por los embarazos y nacimientos de sus hijos Milan y Sasha.

La de Barranquilla confirmó entonces que recorrería Europa y América con un nuevo espectáculo. El primero de ellos se confirmó para el 5 de junio en la ciudad alemana de Colonia y en España se anunciaron cinco fechas: el 17 de noviembre en Bilbao, el 19 de noviembre en Madrid, el 23 de noviembre en A Coruña, y el 25 y 26 de noviembre en Barcelona.

Un problema en las cuerdas vocales y la cancelación de todos los conciertos

Solo unos días antes del estreno del show en el que llevaba cinco meses trabajando, Shak tuvo que cancelar, por problemas de salud, todos los conciertos que tenía previstos hasta final de año.

"A finales de octubre, en la recta final de mis ensayos, sentí una ronquera inusual que me impedía cantar. Los médicos detectaron que se había producido una hemorragia en mi cuerda vocal derecha", contaba la artista en el comunicado que difundió a través de sus redes sociales, en el que explicaba que, aunque había hecho todo lo posible por recuperarse cuanto antes, la hemorragia no se había reabsorbido. "En todos los años que llevo cantando, jamás me encontré en una situación similar. Por ello y con gran pesar, me veo en la obligación de postergar mi gira europea hasta 2018, para permitirle a mi cuerpo algunas semanas necesarias y dedicadas a mi recuperación total", anunciaba con tristeza.

La cantante y su equipo confiaban en su vuelta a los escenarios en unas semanas. Y aunque finalmente no tuvo que pasar por quirófano, como se temió durante un tiempo, y se recuperó de forma natural, tuvo que posponer su reaparición hasta el verano.

"Fueron los meses más duros de mi vida. Muchas veces me preguntaba por qué estaba pasando por tantos obstáculos. Había días en los que no tenía ganas de levantarme. Nunca pensé que podría llegar a perder mi voz. Pensé que llegaría a perder muchas otras cosas en la vida, pero nunca mi voz. Cuando me encontré en esa situación, fueron los días más difíciles", confesó en una entrevista.

Finalmente, la gira se inició el 3 de junio de 2018 en Hamburgo (Alemania) y concluyó en Bogotá (Colombia) el 3 de noviembre después de 54 directos. Un año después, la de Barranquilla lanzó un nuevo álbum, Shakira in concert El Dorado de la aplaudida gira.

Sus últimos conciertos en España

En diciembre de 2017, se anunciaron las nuevas fechas de los conciertos cancelados en nuestro país: 30 de junio en el BEC (Bilbao Exhibition Centre) de Barakaldo, 1 de julio en el Coliseum de A Coruña, 3 de julio en el Wizink de Madrid, y el 6 y 7 de julio en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

La colombiana arrasó con los espectáculos de País Vasco, Galicia y Madrid, de los que agotó las entradas, y en los que hizo vibrar al público con temas clásicos como Hips Don´t Lie. Estoy aquí, She Wolf, Antología o La tortura y con las canciones de su último trabajo.

Aunque de su mini-gira por España, sin duda, los conciertos más especiales fueron los dos ofrecidos en Barcelona, ciudad con la que había establecido una bonita relación desde que se instaló en ella cuando afianzó su relación con Piqué, y en la que nacieron y vivieron sus hijos hasta que, tras la ruptura con el futbolista, volvió a Miami."Barcelona, dos noches impresionantes. Soy feliz, muy feliz", dijo en sus redes.

En Barcelona, con guiños a sus hijos y a sus suegros

En esos conciertos, con un Palau Sant Jordi abarrotado las dos noches, contó con tres espectadores de excepción: Milan, Sasha y Gerard Piqué, además de sus suegros, que siguieron desde la primera fila el espectáculo.

"Gracias por esta noche mágica, gracias a esta tierra por haberme dado estos dos hijitos y a ti", proclamó, emocionada, dirigiendo su mirada a los tres hombres de su vida.

Al día siguiente, Shakira se despidió especialmente agradecida del público catalán al que sorprendió interpretando Boig Per Tu, el tema de la banda de rock catalán Sau que es casi un himno.

"La siguiente canción es una de las favoritas de mi suegro, así que a petición de él y de algunos de ustedes la vamos a tocar esta noche. No sé cómo saldrá porque no la hemos ensayado. Va con mucho cariño", explicó la cantante.

El concierto llegó a su fin con el mítico tema La bicicleta y muchos de sus fans hicieron circular por redes sociales la cara de felicidad de satisfacción del futbolista, con sus hijos sobre él, mientras la cantante interpretaba este hit y luego desaparecía entre la ovación de sus fans y el confeti rosa que regó el escenario.

Al terminar, toda la familia Piqué se reunió en el camerino para celebrar el triunfo de la artista que recibió un cariñoso beso del que entonces era su pareja.