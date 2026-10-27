¿Qué canciones podrían sonar en el show de Jay-Z en la Super Bowl?

Los rumores finalmente se han confirmado y Jay-Z será el encargado de poner banda sonora al intermedio de la próxima edición de la Super Bowl de la NFL en 2027, que se celebrará en Los Ángeles.

Un espectáculo en el que el rapero de Nueva York, al cargo de estos espectáculos desde 2019 a través de su empresa Roc A Fella, interpretará un popurrí de su dilatada discografía, que abarca más de tres décadas desde que su primer álbum, Reasonable Doubt, vio la luz en 1996.

Dada la profundidad de su catálogo y el impacto que ha tenido su obra en la evolución del hip hop a lo largo de los años, muchos fans se preguntan cuáles serán las canciones que interpretará Jay-Z en su espectáculo. Aquí dejamos algunas de las canciones qeu se especulan que podrían formar parte del show, en el que habitualmente se interpretan entre siete y 12 canciones:

Public Service Anouncement

Muchos seguidores del rapero apuestan por la apertura del espectáculo con Public Service Anouncement, una canción cuya propia energía parece indicada para poner a todo el SoFi Stadium en pie desde el primer momento.

Show Me What You Got

Si por algo se ha caracterizado Jay-Z a lo largo de los años, es por la confianza en sí mismo que ha mostrado a lo largo de sus canciones y shows. Una actitud que tiene en Show Me What You Got uno de los mejores ejemplos.

Hard Knock Life (Ghetto Anthem)

A pesar de los lujos y comodidades que rodean al rapero desde hace años, lo cierto es que el de Brooklyn experimentó serias dificultades durante su infancia y adolescencia. Unas circunstancias que plasmó en Hard Knock Life (Ghetto Anthem), convertida en un himno para sus acérrimos.

Crazy in love ft. Beyoncé

En estas especulaciones no podía faltar alguna colaboración con la sospechosa número 1, su esposa, Beyoncé. El rapero ha contado con ella en varios de los shows que ha ofrecido durante el último año y su canción Crazy in love es una de las favoritas de la carrera de ambos.

Run This Town ft. Rihanna, Kanye West

Del mismo modo, su colaboración en Run This Town con Rihanna y Kanye West, cuenta con todas las papeletas para formar parte del espectáculo, sobre todo teniendo en cuenta que ya interpretaron un dueto durante el concierto del rapero en el Yankee Stadium de Nueva York en julio.

Empire State of Mind ft. Alica Keys

Parece que una canción que entroniza la vida neoyorquina no tendría cabida en Los Ángeles, pero cuando se trata del Empire State of Mind de Jay-Z y Alicia Keys tal vez se pueda hacer una excepción, siendo una de las canciones más queridas por el público estadounidense desde su lanzamiento

Still D.R.E.

Siendo la ciudad californiana el gran exponente del hip hop de la Costa Oeste, las especulaciones sitúan a artistas como Dr. Dre. o Snoop Dogg como candidatos a acompañar a HOV sobre el escenario, sobre todo tras reciente concierto del neoyorquino en Los Ángeles, donde ambos se unieron para interpretar clásicos como Nuthin' but a 'G' Thang, The Next Episode, California Love, Murder Was the Case o Still D.R.E., cuya letra fue compuesta por Jay-Z.

Numb / Encore ft. Linkin Park

En este apartado de homenajes a la cultura californiana, hay que destacar la colaboración con Linkin Park Numb / Encore, que unió no solo a dos territorios, sino a dos estilos musicales totalmente distintos. Una ocasión ideal no solo porque la Super Bowl 2027 se desarrollará en el territorio de la banda de postpunk, sino por la vuelta a los escenarios del grupo tras el parón que llevaron a cabo por la muerte de su vocalista Chester Bennington.