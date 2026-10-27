El baile de Harry Styles en el videoclip de 'Coming Up Roses' y teorías de los fans sobre esta escena

Si ya has visto el videoclip de Coming Up Roses de Harry Styles quizás te has parado en este detalle.

Muchos fans del británico se han fijado que en el cambio de pareja de baile del cantante que pasa de bailar un vals con una mujer a hacerlo con un hombre cuando se mueve en la oscuridad.

La escena se ha convertido en una de las escenas más virales del videoclip y muchos han visto en ella un mensaje del cantante.

Agarrados a la teoría de la homosexualidad de Harry Styles —el cantante siempre se ha mantenido muy discreto en este tema—, aseguran que esta es una metáfora sobre el propio artista que solo se ha dejado ver en público con mujeres como Olivia Wilde, Taylor Swift o su actual pareja Zoë Kravitz. Ellos insiste que su vida detrás de las cámaras es otra y que la oculta como oculta a su compañero de baile del vídeo cuando las luces se iluminan. En este caso le da un empujón.

La metáfora es otra para algunos usuarios de Reddit, que defienden que la coreografía representa la búsqueda del amor y que las distintas parejas de baile que tiene Harry en el vídeo son las diferentes parejas que cada uno de nosotros tenemos a lo largo de nuestras vidas. No es Harry el que bailas, somos tú, yo... Somos todos nosotros.

Harry Styles, que termina el video solo en la pista de baile comiéndose una galleta, no ha hablado del significado de este trabajo —ha dejado que los fans jueguen a imaginar— ni tampoco de detalles como el joven del collarín con el que baila y que muchos relacionan con Marc Jacobs. El diseñador, que salió el armario el 26 de octubre de 2015, fue viral en 2013 por llevar un look muy similar al del chico con el collarín.

Lo que sí ha hecho Harry Styles es referirse al significado de la canción. En una entrevista con Zane Lowe, contó que iba a ser una canción navideña y que terminó evolucionando hasta convertirse en una balada sobre la importancia de valorar las relaciones, incluso cuando no están destinadas a durar para siempre.