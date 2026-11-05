¿Qué canciones tocará U2 en Barcelona y Sevilla? Este podría ser el setlist de sus conciertos en 2027

The Greatest Show on Earth World Tour será la primera gira que celebre U2 desde 2019 y pasará por España con tres conciertos en 2027: dos en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona (13 y 15 de mayo) y uno en el Estadio La Cartuja de Sevilla (22 de mayo).

De momento, el tour pasa por grandes estadios de Latinoamérica y Europa, aunque todavía quedan shows por anunciar en Norteamérica. Ante una gira de estas dimensiones, el repertorio tiene que estar a la altura. Por eso, en este artículo analizamos qué canciones podrían incluir Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. en su setlist, que seguramente esté formado por algo más de 20 títulos.

Éxitos que podrían formar parte del repertorio

Está claro que U2 tocará varios éxitos de su trayectoria. Para identificar las canciones que podrían formar parte del nuevo repertorio, en Europa FM hemos repasado los temas más escuchados del grupo y el setlist de sus últimas actuaciones, incluyendo las de 2026 y su residencia de conciertos en Las Vegas de 2023 y 2024.

Gracias a la plataforma setlist.fm, el resultado nos ha dejado 14 canciones, de las cuales 12 forman parte del top con los temas que más veces ha interpretado U2 en directo a lo largo de su historia:

I Will Follow

Pride (In the Name of Love)

Where the Streets Have No Name

With or Without You

One

I Still Haven't Found What I'm Looking For

Beautiful Day

Until the End of the World

Mysterious Ways

Bad

Elevation

Vertigo

Las dos canciones restantes han sonado en los últimos conciertos de U2 en 2026, por lo que también podrían formar parte del repertorio de su gira mundial:

Out of Control

All I Want Is You

Canciones de 'Carnaval de Luz'

La gira mundial de U2 está motivada por el lanzamiento de su decimosexto álbum de estudio, Carnaval de Luz, que verá la luz el próximo 13 de noviembre.

Por tanto, muchas canciones de este nuevo disco formarán parte del repertorio, pero ¿cuáles? Realmente es un misterio, aunque se puede prever que, como mínimo, el grupo interpretará los sencillos: Street Of Dreams, Silencio y The Greatest Show On Earth, que da nombre a la gira.

Además, hay otras dos canciones muy especiales para la banda. Una es Torn, un tema que grabaron en colaboración con Dolly Parton y que se publicará tras la muerte de la cantante el pasado 25 de agosto. Otra es The Mirror Maker, una composición que está dando mucho de qué hablar al estar inspirada en la figura y obra de Rosalía.

A continuación, recopilamos el tracklist completo con las 12 canciones de Carnaval de Luz: