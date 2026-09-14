Premios Emmy: todos los nominados, a qué hora y dónde ver la gala
La 78ª edición de los Premios Emmy entregará esta noche los premios más importantes de la televisión, donde parten como favoritas algunas producciones como The Pitt, Hacks, Widow's Bay y Pluribus.
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Esta noche del 14 de septiembre se celebra la 78ª edición de los Premios Emmy en el Peacock Theater de Los Ángeles, donde se entregarán los galardones más prestigiosos de la industria de la televisión.
Series como The Pitt, Hacks, Widow’s Bay y Pluribus parten como favoritas de la gala al condensar gran parte de las nominaciones más prestigiosas, por lo que muchos apuntan a una gran noche para los responsables de las producciones.
Una celebración en la que Zendaya, Florence Pugh, Keke Palmer, Macaulay Culkin, Jon Hamm y Amy Poehler ejercerán como maestros de ceremonias y que comenzará a las 2:00 de la madrugada del martes 15 de septiembre en horario peninsular, pudiendo seguirla a través de Movistar Plus+.
Esta es la lista completa de nominados a los Premios Emmy, que ya han oficializado los ganadores en algunas categorías.
Mejor serie dramática
- La edad dorada
- La diplomática
- El caballero de los Siete Reinos
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Vicios ocultos
Mejor serie de comedia
- Colegio Abbott
- The Bear
- Hacks
- Nadie quiere esto
- Solo asesinatos en el edificio
- Terapia sin filtro
- Margo tiene problemas de dinero
- La maldición de Widow’s Bay
Mejor miniserie o antología televisiva
- All Her Fault
- La bestia en mí
- Bronca
- DTF St. Louis
- Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Mejor actor principal en una serie dramática
- Sterling K. Brown - Paradise
- Gary Oldman - Slow Horses
- Mark Ruffalo - Task
- Rufus Sewell - La diplomática
- Noah Wyle - The Pitt
Mejor actriz principal en una serie dramática
- Carrie Coon - La edad dorada
- Chase Infiniti - Los testamentos
- Rhea Seehorn - Pluribus
- Zendaya - Euphoria
- Keri Russell - La diplomática
Mejor actriz principal en una serie de comedia
- Elle Fanning - Margo tiene problemas de dinero
- Lisa Kudrow - The Comeback
- Quinta Brunson - Colegio Abbott
- Ayo Edebiri - The Bear
- Jean Smart - Hacks
Mejor actor principal en una serie de comedia
- Steve Carell - Rooster
- Yahya Abdul-Mateen II - Wonder Man
- Jason Segel - Terapia sin filtro
- Martin Short - Solo asesinatos en el edificio
- Matthew Rhys - Widow’s Bay
Mejor actor principal en una miniserie o antología televisiva
- Riz Ahmed - Bait
- Jason Bateman - Black Rabbit
- Charlie Hunnam - Monstruo: La historia de Ed Gein
- Oscar Isaac - Bronca
- Matthew Rhys - La bestia en mí
Mejor actriz principal en una miniserie o antología televisiva
- Claire Danes - La bestia en mí
- Sally Field - Criaturas luminosas
- Carey Mulligan - Bronca
- Sarah Pidgeon - Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
- Sarah Snook - Su peor pesadilla
Mejor actor de reparto en una serie dramática
- Patrick Ball - The Pitt
- Billy Crudup - The Morning Show
- Shawn Hatosy- The Pitt
- Gerran Howell - The Pitt
- Jack Lowden - Slow Horses
- Tom Pelphrey - Task
- Carlos-Manuel Vesga - Pluribus
Mejor actriz de reparto en una serie dramática
- Taylor Dearden - The Pitt
- Fiona Dourif - The Pitt
- Allison Janney - La diplomática
- Katherine LaNasa - The Pitt
- Sepideh Moafi - The Pitt
- Julianne Nicholson - Paradise
- Karolina Wydra - Pluribus
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
- Harrison Ford - Terapia sin filtro
- Colman Domingo - Las cuatro estaciones
- Nick Offerman - Margo tiene problemas de dinero
- Paul W. Downs - Hacks
- Stephen Root - Widow’s Bay
- Michael Urie - Terapia sin filtro
- Tyler James Williams - Colegio Abbott
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
- Dale Dickey - Widow’s Bay
- Hannah Einbinder - Hacks
- Janelle James - Colegio Abbott
- Kate O’Flynn - Widow’s Bay
- Michelle Pfeiffer - Margo tiene problemas de dinero
- Megan Stalter - Hacks
- Jessica Williams - Terapia sin filtro
Mejor actor de reparto en una miniserie o antología televisiva
- Jason Bateman - DTF St. Louis
- Richard Gadd - Half Man
- David Harbour - DTF St. Louis; GANADOR
- Richard Jenkins - DTF St. Louis
- Charles Melton - Bronca
- Nick Offerman - Muerte por un rayo
Mejor actriz de reparto en una miniserie o antología televisiva
- Linda Cardellini - DTF St. Louis; GANADORA
- Dakota Fanning - Su peor pesadilla
- Laurie Metcalf - Monstruo: La historia de Ed Gein
- Joy Sunday - DTF St. Louis
- Youn Yuh-jung - Bronca
- Constance Zimmer - Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Mejor actriz invitada en una serie dramática
- Britanny Allen - The Pitt
- Tal Anderson - The Pitt
- Tina Ivlev - The Pitt
- Miriam Shor - Pluribus
- Merritt Wever - La edad dorada
- Shailene Woodley - Paradise; GANADORA
Mejor actor invitado en una serie dramática
- Colman Domingo - Euphoria
- Ernest Harden Jr. - The Pitt; GANADOR
- Jeff Hiller - Pluribus
- Jeff Kober - The Pitt
- Jonathan Pryce - Slow Horses
- Bradley Whitford - La diplomática
Mejor actor invitado en una serie de comedia
- Rob Reiner - The Bear; GANADOR
- Michael J. Fox - Terapia sin filtro
- Brett Goldstein - Terapia sin filtro
- Hamish Linklater - Widow’s Bay
- Christopher McDonald - Hacks
- Connor Storrie - Saturday Night Live
Mejor actriz invitada en una serie de comedia
- Leslie Bibb - Hacks
- Jamie Lee Curtis - The Bear
- Betty Gilpin - Widow’s Bay; GANADORA
- Cherry Jones - Hacks
- Laurie Metcalf - Hacks
- Kaitlin Olson - Hacks
- Lauren Weedman - Hacks
Mejor reality/competencia
- Bailando con las estrellas
- RuPaul’s Drag Race
- Top Chef
- Survivor
- The Traitors
Mejor programa talk show
- Jimmy Kimmel Live!
- The Daily Show
- The Late Show with Stephen Colbert
- Last Week Tonight with John Oliver
- Saturday Night Live