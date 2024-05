Qué dice la letra de 'Back to Black', la canción de Amy Winehouse y su significado en español

Amy Winehouse fue una de las voces más destacadas de la música durante su corta carrera. Una vida marcada por sus adicciones, pero que al mismo tiempo le sirvió para componer canciones que aún hoy en día siguen ocupando espacio playlists y radios.

Uno de los temas más populares de Amy Winehouse es Back to Black, perteneciente al álbum homónimo publicado en 2006.

Una canción en la que la londinense hace galas de sus magníficas aptitudes vocales con un ritmo que transita el soul, el jazz o el R&B, que ha pasado a ser uno de los grandes éxitos del género en las últimas décadas.

Sin embargo, la historia que envuelve la letra de Back to Black es casi tan triste como el trágico final de su autora. Amy Winehouse decidió inspirarse en la ruptura con su pareja en ese momento, Blake Fielder-Civil, quien la había dejado para volver con su exnovia.

Un trance emocional que llevó a la autora a sumirse de nuevo en problemas de salud mental y refugiarse en el alcohol y las drogas, unas adicciones que arrastró hasta el momento de su muerte.

Aquí puedes leer la letra original de Back to Black:

He left no time to regret

Kept his dick wet

With his same old safe bet

Me and my head high

And my tears dry

Get on without my guy

You went back to what you knew

So far removed

From all that we went through

And I tread a troubled track

My odds are stacked

I'll go back to black

We only said goodbye with words

I died a hundred times

You go back to her

And I go back to

I go back to us

I love you much

It's not enough

You love blow and I love puff

And life is like a pipe

And I'm a tiny penny

Rolling up the walls inside

We only said goodbye with words

I died a hundred times

You go back to her

And I go back to

We only said goodbye with words

I died a hundred times

You go back to her

And I go back to

Black, black

Black, black

Black, black

Black

I go back to

I go back to

We only said goodbye with words

I died a hundred times

You go back to her

And I go back to

We only said goodbye with words

I died a hundred times

You go back to her

And I go back to black

Aquí puedes leer la letra en español de Back to Black:

Él no dejó tiempo para arrepentirse

Mantuvo su polla mojada con su apuesta segura de siempre

Yo y mi cabeza alta

Y mis lágrimas secas,

sigo adelante sin mi hombre

Tú volviste a lo que conocías

Tan lejos de todo por lo que pasamos

Sigo un camino turbulento

Mis probabilidas se acabaron,

volveré al negro

Solo dijimos adiós con palabras

Morí una centena de veces

Tú vuelves a ella y yo vuelvo a

Yo vuelvo a nosotros

Te quiero tanto,

no es suficiente

Te encanta soplar y a mi suspirar

Y la vida es como una tubería

Y yo soy un pequeño penique

rodando dentro de sus paredes

Solo dijimos adiós con palabras

Morí una centena de veces

Tú vuelves a ella y yo vuelvo a

Solo dijimos adiós con palabras

Morí una centena de veces

Tú vuelves a ella y yo vuelvo al

Negro, negro, negro, negro

Negro, negro, negro

Yo vuelvo al

Yo vuelvo al

Solo dijimos adiós con palabras

Morí una centena de veces

Tú vuelves a ella y yo vuelvo a

Solo dijimos adiós con palabras

Morí una centena de veces

Tú vuelves a ella y yo vuelvo al negro