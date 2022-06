Qué dice la letra de 'Te Felicito', la canción que confirma la crisis de Shakira y Piqué

Hace poco más de un mes, Shakira lanzó Te Felicito junto a Rauw Alejandro, un tema que, ahora que tenemos constancia de la separación de la pareja, era toda una declaración de intenciones a Piqué. Pero, ¿qué quiere decir la letra de la canción?

Al principio del videoclip podemos ver que Rauw recibe una felicitación con una cara de un payaso que cuando la abre canta una pequeña melodía en la que dice "Porque eres un gran embustero y nadie lo puede negar. Te felicito jejeje", haciendo referencia a las mentiras del futbolista.

Por completarte me rompí en pedazos

Me lo advirtieron, pero no hice caso

Me di cuenta que lo tuyo es falso

Fue la gota que rebalsó el vaso

En esta estrofa podemos ver que Shakira se refiere a que intentó salvar la relación con Piqué pero no pudo, y que la avisaron de que esto pasaría. Ahora se ha hado cuenta de que su pareja es lo que todo el mundo le advirtió y esta infidelidad ha sido el punto y final de la relación.

No me digas que lo sientes

Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien esе show

En estos versos podemos leer entre líneas que el jugador de FC Barcelona ha intentado desmentir lo ocurrido pero que finalmente le han pillado, tras un tiempo ocultando la infidelidad a la cantante.

Te felicito, qué bien actúas

Dе eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

Esa filosofía barata no la compro

Lo siento, en esa moto ya no me monto

La gente de dos caras no la soporto

Shakira no tolera gente infiel, hipócrita y que le falte el respeto en su vida, así que no se cree sus palabras y le dice adiós.

Yo que ponía las manos al fuego por ti

Y me tratas como una más de tus antojos

Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos

Los tengo rojos de tanto llorar por ti

Después de 12 años de relación y todo lo que se ha volcado ella en su pareja, no se cree que le haya pagado con esa moneda. Pero gracias a esto se ha dado cuenta de la persona que tiene al lado y no quiere continuar con ella. Eso sí, no quita que esté dolida porque ella sí le quería de verdad.

Y ahora resulta que lo sientes

Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

Rauw Alejandro también ha querido aportar su granito de arena. Tal vez no supiese de la infidelidad de Piqué a Shakira pero está claro que ha dado en el clavo con su parte de la canción.

Hablándote claro, no te necesito (Yeah)

Perdiste a alguien auténtico (Ah)

Algo me decía por qué no fluiamo' (Wuh!)

Te va a picar cuando recuerde' cómo nos comíamo' (Yah!)

Como ante' (Ey)

Tú de espalda apoyándote del volante (Ey)

Quemando el tranquilizante

No te bloqueé de las rede' pa' que vea' la otra en la Mercede' (Yah!)

No me cuente' más historia', no quiero saber

Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver

Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas