Qué dice la letra de 'Pink Pony Club', la canción de Chappell Roan sobre la identidad queer

La carrera de Chappell Roan está llena de datos curiosos alrededor de sus canciones, y una de las historias más interesantes recae en su éxito Pink Pony Club, un tema estrenado en 2020 pero que no alcanzó el éxito masivo hasta tiempo después.

Se trata de todo un himno para la comunidad LGTBIQ+, y para muchos es el tema con el que la artista marcó su estilo y estética musicales.

La metáfora en la letra de Pink Pony Club

Como cualquier canción, hay varias lecturas que se pueden hacer de Pink Pony Club. La historia superficial sigue a una chica que deja Tennessee, un entorno conservador, para irse a West Hollywood, un símbolo de libertad y vida queer.

Pese a saber que su madre no lo aprobaría, decide hacerlo, como reza la letra: "Esto no va a enorgullecer a mamá".

Si indagamos en la canción, se trata de toda una metáfora queer: el club no es solo un lugar físico, pues representa un espacio seguro donde todos pueden ser lo que quieran y esto se celebra, no se reprime. Un lugar idílico para expresar la identidad libremente, pues como dice la letra: "Los chicos y las chicas pueden ser reinas todos los días".

Por ello, el verso "Aquí en el escenario, con mis tacones" sirve para explorar el género y la expresión con orgullo. Además, aunque no existe un local con ese nombre, la canción está inspirada en el famoso bar gay The Abbey.

Una gran relevancia de la canción en su carrera

Pink Pony club es clave en la carrera de la artista, y es de esos fenómenos que funcionan mejor con el tiempo. Y es que la canción no obtuvo éxito al ser lanzada, lo que marcó un antes y un después en su carrera, pues dado el 'fracaso' del tema, la discográfica no le renovó el contrato.

No obstante, Pink Pony Club se convirtió en ese momento en la canción que marcó la estética y el claro mensaje de Chappell Roan.

Fue precisamente cuando la artista se hizo conocida por su estética y su concepto artístico cuando Pink Pony Club se acabó convirtiendo en un himno en los años 2023 y 2024, ganando evidente popularidad por el estreno del disco The Rise and Fall of a Midwest Princess. De hecho, fue en esa época cuando el hit acabó entrando en listas como el Billboard Hot 100 e incluso llegó a ser número 1 en Reino Unido.

A partir de ahí, Chappell Roan abrazó el tema y lo interpretó en eventos destacados como los Premios Grammy 2025.

Letra de 'Pink Pony Club'

Sé que querías que me quedara

I know you wanted me to stay

Pero no puedo ignorar las visiones locas de mí en Los Ángeles

But I can't ignore the crazy visions of me in LA

Y escuché que hay un lugar especial

And I heard that there's a special place

Donde los chicos y las chicas pueden ser reinas todos los días

Where boys and girls can all be queens every single day

-

Estoy teniendo sueños perversos

I'm having wicked dreams

Sobre dejar Tennessee

Of leaving Tennessee

Escucho a Santa Mónica

Hear Santa Monica

Juro que me está llamando

I swear it's calling me

Esto no va a enorgullecer a mamá

Won't make my mama proud

Va a armar un escándalo

It's gonna cause a scene

Si ve a su niña así

She sees her baby girl

Seguro va a gritar

I know she's gonna scream

-

"Por Dios, ¿pero qué has hecho?

"God, what have you done?

Eres una poni rosa

You're a pink pony girl

Y bailas en la disco"

And you dance at the club"

Ah, mamá, solo estoy pasándolo bien

Oh, mama, I'm just having fun

Aquí en el escenario, con mis tacones

On the stage, in my heels

Es mi lugar, la

It's where I belong, down at the

-

Disco Poni Rosa

Pink Pony Club

Voy a seguir bailando en la

I'm gonna keep on dancing at the

Disco Poni Rosa

Pink Pony Club

Voy a seguir bailando en

I'm gonna keep on dancing down in

West Hollywood

West Hollywood

Voy a seguir bailando en la

I'm gonna keep on dancing at the

Disco Poni Rosa, Disco Poni Rosa

Pink Pony Club, Pink Pony Club

-

Salgo yo y sus bocas caen al piso

I'm up and jaws are on the floor

Parejas en el baño y la puerta llena de gente

Lovers in the bathroom and a line outside the door

Luces negras y una bola de discoteca

Black lights and a mirrored disco ball

Cada noche es otra razón por la que lo dejé todo

Every night's another reason why I left it all

-

Le agradezco a mis sueños perversos

I thank my wicked dreams

Hace un año que me fui de Tennessee

A year from Tennessee

Ah, Santa Mónica

Oh, Santa Monica

Has sido muy buena conmigo

You've been too good to me

Esto no va a enorgullecer a mamá

Won't make my mama proud

Va a armar un escándalo

It's gonna cause a scene

Si ve a su niña así

She sees her baby girl

Seguro va a gritar

I know she's gonna scream

-

"Por Dios, ¿pero qué has hecho?

"God, what have you done?

Eres una poni rosa

You're a pink pony girl

Y bailas en la disco"

And you dance at the club"

Ah, mamá, solo estoy pasándolo bien

Oh, mama, I'm just having fun

Aquí en el escenario, con mis tacones

On the stage, in my heels

Es mi lugar, la

It's where I belong, down at the

-

Disco Poni Rosa

Pink Pony Club

Voy a seguir bailando en la

I'm gonna keep on dancing at the

Disco Poni Rosa

Pink Pony Club

Voy a seguir bailando en

I'm gonna keep on dancing down in

West Hollywood

West Hollywood

Voy a seguir bailando en la

I'm gonna keep on dancing at the

Disco Poni Rosa, Disco Poni Rosa

Pink Pony Club, Pink Pony Club

-

No crean que los dejé a todos ustedes atrás

Don't think I've left you all behind

Aún los amo y a Tennesse

Still love you and Tennessee

Siempre están en mi mente

You're always on my mind

Y, mamá, cada sábado

And, mama, every Saturday

Puedo escuchar tu acento sureño a mil millas de distancia, diciendo

I can hear your southern drawl a thousand miles away, saying

-

"Por Dios, ¿pero qué has hecho?

"God, what have you done?

Eres una poni rosa

You're a pink pony girl

Y bailas en la disco"

And you dance at the club"

Ah, mamá, solo estoy pasándolo bien

Oh, mama, I'm just having fun

Aquí en el escenario, con mis tacones

On the stage, in my heels

Es mi lugar, la

It's where I belong, down at the

-

Disco Poni Rosa

Pink Pony Club

Voy a seguir bailando en la

I'm gonna keep on dancing at the

Disco Poni Rosa

Pink Pony Club

Voy a seguir bailando en

I'm gonna keep on dancing down in

West Hollywood

West Hollywood

Voy a seguir bailando en la

I'm gonna keep on dancing at the

Disco Poni Rosa, Disco Poni Rosa

Pink Pony Club, Pink Pony Club

-

(Voy a seguir bailando)

(I'm gonna keep on dancing)

(Voy a seguir bailando)

(I'm gonna keep on dancing)