Qué dice la letra de 'Pink Pony Club', la canción de Chappell Roan sobre la identidad queer
Tuvo que pasar el tiempo para que Pink Pony Club se convirtiera en un himno de la comunidad LGTBIQ+. Y es que el tema tardó en obtener su reconocimiento, pero lo que sí marcó fue el estilo artístico de Chappell Roan.
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La carrera de Chappell Roan está llena de datos curiosos alrededor de sus canciones, y una de las historias más interesantes recae en su éxito Pink Pony Club, un tema estrenado en 2020 pero que no alcanzó el éxito masivo hasta tiempo después.
Se trata de todo un himno para la comunidad LGTBIQ+, y para muchos es el tema con el que la artista marcó su estilo y estética musicales.
La metáfora en la letra de Pink Pony Club
Como cualquier canción, hay varias lecturas que se pueden hacer de Pink Pony Club. La historia superficial sigue a una chica que deja Tennessee, un entorno conservador, para irse a West Hollywood, un símbolo de libertad y vida queer.
Pese a saber que su madre no lo aprobaría, decide hacerlo, como reza la letra: "Esto no va a enorgullecer a mamá".
Si indagamos en la canción, se trata de toda una metáfora queer: el club no es solo un lugar físico, pues representa un espacio seguro donde todos pueden ser lo que quieran y esto se celebra, no se reprime. Un lugar idílico para expresar la identidad libremente, pues como dice la letra: "Los chicos y las chicas pueden ser reinas todos los días".
Por ello, el verso "Aquí en el escenario, con mis tacones" sirve para explorar el género y la expresión con orgullo. Además, aunque no existe un local con ese nombre, la canción está inspirada en el famoso bar gay The Abbey.
Una gran relevancia de la canción en su carrera
Pink Pony club es clave en la carrera de la artista, y es de esos fenómenos que funcionan mejor con el tiempo. Y es que la canción no obtuvo éxito al ser lanzada, lo que marcó un antes y un después en su carrera, pues dado el 'fracaso' del tema, la discográfica no le renovó el contrato.
No obstante, Pink Pony Club se convirtió en ese momento en la canción que marcó la estética y el claro mensaje de Chappell Roan.
Fue precisamente cuando la artista se hizo conocida por su estética y su concepto artístico cuando Pink Pony Club se acabó convirtiendo en un himno en los años 2023 y 2024, ganando evidente popularidad por el estreno del disco The Rise and Fall of a Midwest Princess. De hecho, fue en esa época cuando el hit acabó entrando en listas como el Billboard Hot 100 e incluso llegó a ser número 1 en Reino Unido.
A partir de ahí, Chappell Roan abrazó el tema y lo interpretó en eventos destacados como los Premios Grammy 2025.
Letra de 'Pink Pony Club'
Sé que querías que me quedara
I know you wanted me to stay
Pero no puedo ignorar las visiones locas de mí en Los Ángeles
But I can't ignore the crazy visions of me in LA
Y escuché que hay un lugar especial
And I heard that there's a special place
Donde los chicos y las chicas pueden ser reinas todos los días
Where boys and girls can all be queens every single day
-
Estoy teniendo sueños perversos
I'm having wicked dreams
Sobre dejar Tennessee
Of leaving Tennessee
Escucho a Santa Mónica
Hear Santa Monica
Juro que me está llamando
I swear it's calling me
Esto no va a enorgullecer a mamá
Won't make my mama proud
Va a armar un escándalo
It's gonna cause a scene
Si ve a su niña así
She sees her baby girl
Seguro va a gritar
I know she's gonna scream
-
"Por Dios, ¿pero qué has hecho?
"God, what have you done?
Eres una poni rosa
You're a pink pony girl
Y bailas en la disco"
And you dance at the club"
Ah, mamá, solo estoy pasándolo bien
Oh, mama, I'm just having fun
Aquí en el escenario, con mis tacones
On the stage, in my heels
Es mi lugar, la
It's where I belong, down at the
-
Disco Poni Rosa
Pink Pony Club
Voy a seguir bailando en la
I'm gonna keep on dancing at the
Disco Poni Rosa
Pink Pony Club
Voy a seguir bailando en
I'm gonna keep on dancing down in
West Hollywood
West Hollywood
Voy a seguir bailando en la
I'm gonna keep on dancing at the
Disco Poni Rosa, Disco Poni Rosa
Pink Pony Club, Pink Pony Club
-
Salgo yo y sus bocas caen al piso
I'm up and jaws are on the floor
Parejas en el baño y la puerta llena de gente
Lovers in the bathroom and a line outside the door
Luces negras y una bola de discoteca
Black lights and a mirrored disco ball
Cada noche es otra razón por la que lo dejé todo
Every night's another reason why I left it all
-
Le agradezco a mis sueños perversos
I thank my wicked dreams
Hace un año que me fui de Tennessee
A year from Tennessee
Ah, Santa Mónica
Oh, Santa Monica
Has sido muy buena conmigo
You've been too good to me
Esto no va a enorgullecer a mamá
Won't make my mama proud
Va a armar un escándalo
It's gonna cause a scene
Si ve a su niña así
She sees her baby girl
Seguro va a gritar
I know she's gonna scream
-
"Por Dios, ¿pero qué has hecho?
"God, what have you done?
Eres una poni rosa
You're a pink pony girl
Y bailas en la disco"
And you dance at the club"
Ah, mamá, solo estoy pasándolo bien
Oh, mama, I'm just having fun
Aquí en el escenario, con mis tacones
On the stage, in my heels
Es mi lugar, la
It's where I belong, down at the
-
Disco Poni Rosa
Pink Pony Club
Voy a seguir bailando en la
I'm gonna keep on dancing at the
Disco Poni Rosa
Pink Pony Club
Voy a seguir bailando en
I'm gonna keep on dancing down in
West Hollywood
West Hollywood
Voy a seguir bailando en la
I'm gonna keep on dancing at the
Disco Poni Rosa, Disco Poni Rosa
Pink Pony Club, Pink Pony Club
-
No crean que los dejé a todos ustedes atrás
Don't think I've left you all behind
Aún los amo y a Tennesse
Still love you and Tennessee
Siempre están en mi mente
You're always on my mind
Y, mamá, cada sábado
And, mama, every Saturday
Puedo escuchar tu acento sureño a mil millas de distancia, diciendo
I can hear your southern drawl a thousand miles away, saying
-
"Por Dios, ¿pero qué has hecho?
"God, what have you done?
Eres una poni rosa
You're a pink pony girl
Y bailas en la disco"
And you dance at the club"
Ah, mamá, solo estoy pasándolo bien
Oh, mama, I'm just having fun
Aquí en el escenario, con mis tacones
On the stage, in my heels
Es mi lugar, la
It's where I belong, down at the
-
Disco Poni Rosa
Pink Pony Club
Voy a seguir bailando en la
I'm gonna keep on dancing at the
Disco Poni Rosa
Pink Pony Club
Voy a seguir bailando en
I'm gonna keep on dancing down in
West Hollywood
West Hollywood
Voy a seguir bailando en la
I'm gonna keep on dancing at the
Disco Poni Rosa, Disco Poni Rosa
Pink Pony Club, Pink Pony Club
-
(Voy a seguir bailando)
(I'm gonna keep on dancing)
(Voy a seguir bailando)
(I'm gonna keep on dancing)