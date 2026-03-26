El guardia de seguridad aclara lo ocurrido entre Chappell Roan y la hija de Jorginho: "Asumo la responsabilidad"

Chappell Roan ha vuelto a ser noticia por una polémica. El pasado 21 de marzo, el futbolista italobrasileño Jorginho acusó a la cantante de Good Luck, Babe! de hacer llorar a su hija de 11 años, que coincidió con la artista en un hotel de São Paulo. La niña se paseó por la mesa de Roan sin molestarla por curiosidad. Después, un guardia de seguridad se acercó a la mesa de la familia de Jorginho asegurando que su hija no podía 'acosar' a otras personas, según explicó el futbolista en Instagram.

Pocas horas después, la cantante compartió un vídeo donde confesó que aquel guardia no formaba parte de su "seguridad personal". "Ni siquiera vi a una mujer ni a una niña. Nadie se me acercó. Nadie me molestó", dijo Roan. Ahora, este 26 de marzo, el profesional Pascal Duvier ha ratificado las palabras de la cantante.

El comunicado del guardia

"Normalmente no respondo a rumores en Internet, pero las acusaciones que están circulando actualmente son falsas y constituyen difamación. Asumo toda la responsabilidad por las interacciones del 21 de marzo", empieza diciendo el guardia de seguridad.

"El resultado del encuentro es lamentable"

Y sigue: "Estaba en el hotel en nombre de otra persona y no formaba parte del equipo de seguridad personal de Chappell Roan. Las acciones que tomé no fueron en nombre de Chappell Roan, su equipo de seguridad personal, su equipo de gestión ni de ninguna otra persona", asegura.

Y zanja: "Tomé una decisión basándome en la información que obtuvimos del hotel, en los hechos que había presenciado en los días previos y en el elevado riesgo de seguridad general en nuestra ubicación. Mi única interacción con la madre fue tranquila y con buenas intenciones, y el resultado del encuentro es lamentable".