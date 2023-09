¿Qué es 'Esto no es un documental', el nuevo proyecto de Zahara? Cuándo y dónde verlo

Frame de 'Esto no es un documental', el nuevo proyecto de Zahara. | X @zaharapop

Zahara llega con un documental ... O no. Esto no es un documental es su respuesta a la polémica generada en torno a la portada de su disco PUTA y la explicación de Esto No es una Canción Política, una canción no editada que narra sin censura la hipocresía de una sociedad que se proclama libre.

Llega este martes 26 de septiembre con un nuevo proyecto bajo el brazo en forma de documental... O quizá no.

Esto no es un documental es lo nuevo que Zahara va a mostrar al mundo. Compuesto por tres piezas audiovisuales, la producción cuenta el proceso de creación de su disco PUTA y cuál fue su respuesta ante la polémica que se generó en los medios de comunicación y la opinión pública como consecuencia de la portada de su disco, en la que aparece vestida de virgen fumando un cigarro. Además, el documental contará por fin el porqué de Esto No es una Canción Política, una canción no editada que únicamente canta en directo y que narra sin pelos en la lengua ni censura la hipocresía de una sociedad que se considera libre.

PUTA salió el 30 de abril de 2021 para convertirse pronto en uno de los mejores discos del año. Aclamado por la crítica, el álbum de la voz dulce del indie español sirvió para dar un golpe en la mesa y poner voz a los fantasmas de una mujer víctima de la estructura social machista con los que se sintieron identificadas muchas otras mujeres.

El disco logró debutar en el número uno de Itunes España en las primeras horas posteriores a su publicación, superando a trabajos de otras artistas españolas como Bad Gyal y Aitana.

Ahora, hace un año que editó REPUTA, un disco inspirado en PUTA pero que reúne a colaboradores musicales para versionar sus temas y reinterpretar la mayoría de las canciones, y parece que a modo de aniversario y para celebrar su primera nominación a los Latin Grammy, Zahara ha decidido mostrarnos este septiembre Esto no es un documental.

La visual portada del documental de Zahara 'Esto no es un documental'

Este lunes la artista hacía pública la portada de su documental con un texto en su perfil de Instagram que explicaba brevemente el origen del mismo. "Hace dos años empezamos a grabar cositas con la intención de que todo acabara en un documental sobre PUTA, pero a veces la realidad se impone y ese documental se fue transformando en otra cosa hasta llegar a ser lo que conoceréis mañana: un mensaje de la Zahara del presente a la del futuro para recordarle, por si se le olvida con el paso de los años, por qué escribió "Esto no es una canción política" y por qué nunca se llegó a publicar".

Cuándo y dónde ver 'Esto no es un documental'

La entrega de esta pieza será en tres partes que se publicará cada martes a partir de este 26 de septiembre.

El primer capítulo verá la luz a las 20 horas en el canal de Youtube de la cantante, al que puedes acceder si pinchas aquí. Durante el estreno, Zahara y su equipo estará comentándolo en directo por el chat.

Tráiler 'Esto no es un documental'

Zahara únicamente interpreta Esto no es una canción política en las raves, el estilo musical que ha llevado en su gira desde el lanzamiento de PUTA. Reúne, desde el sarcasmo y la ironía, todo lo políticamente correcto y aceptado socialmente para convertirlo en un grito de rabia y desesperación que nace como respuesta a una reacción política a un proyecto, su disco, que tergiversó su esfuerzo para sacar a relucir sus traumas y abusos. Un acto de liberación personal y servicio a otras tantas víctimas como ella.

Zahara • Esto No es una Canción Política • Zeid Fest Bilbao 2023

Letra de 'Esto No es una Canción Política', la canción inédita que Zahara solo canta en sus conciertos

Charging, please wait

El 12 de agosto de 2021 volvía a casa en tren

Una mujer estaba a mi lado viendo a su lado una foto de una vírgen con una banda de PUTA

Sólo que la vírgen no era vírgen

Y la PUTA, era YO

Me miró a su lado para comprobar que mi cara era la misma a la que acaba de darle like

Yo no pude ver si lo hacía para crucificarame o bendecirme

Viajamos siendo dos desconocidas la una para la otra

Pero mi cara estuvo en sus manos un buen rato

Mientras mi hijo a mi otro lado escuchaba Michael Jackson

Hoy es XXX

Y Esto No Es Una Canción Política

[Verso 1]

Esto No Es Una Canción Política

No voy a dedicársela a ninguna bestia

No voy a hablar de quienes violan

No condenaré la violencia homófoba

No contaré que un día fui la mujer más famosa de España

Y que tenía miedo a que me apalearan

Esto no es una canción en la que me abra las vísceras, las entrañas

No está escrita bajo los efectos de la rabia

Esto no es una canción autobiográfica

[Verso 2]

Esto No Es Una Canción Política

No voy a hablar de drogas ni de religión

Ni de libertad de expresión

Porque la libertad de los bares es mucho más importante

Mi misión es que no se ofenda nadie

No diré nada que pueda ser censurable

No importa si no me entienden

Yo solo quiero ser madre

No necesito reivindicarme

Esta canción no es arte

No es fruto de la impotencia y la ira

Es una canción aséptica y fría

Está completamente vacía

Esta canción ni siquiera es mía

You might also like

Con las ganas

Zahara (ESP)

​​the grudge

Olivia Rodrigo

​lacy

Olivia Rodrigo

[Verso 3]

Esto No Es Una Canción Política

Habla de los rayos del sol y el yate

Del bronceado perfecto

De la serie que no puedes perderte

Esta canción está llena de caritas sonrientes

No habla de mi reputación

No tiene remordimientos

No es víctima del patriarcado

Ni sale en el telediario

No se duerme pensando en las consecuencias de sus actos

No carga contra sus mandatarios

Esta canción defiende a muerte su bandera y su estado

Esta canción nunca será exiliada

Esta es una canción aria heteronormativa blanca

Esta canción es una puta balada

Esta canción es una puta balada