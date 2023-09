Todo sobre 'Alpha', el nuevo disco de Aitana 

[[LINK:TAG|||tag|||5f53698fa03f7f12cee08ef1|||Aitana ]]ha enterrado definitivamente su era de pop dulce. Nada queda de la joven recién salida de Operación Triunfo que empezó a abrirse paso en la música con Vas a quedarte o Teléfono.

Tras Spoiler y 11 razones, la cantante catalana entra en un estilo electrónico y house. El empoderamiento y el carácter son los protagonistas de Alpha, un álbum con el que pretende conquistar a un público más maduro y que se estrena este viernes 22 de septiembre.

Qué significa 'Alpha'

Pero, llega la gran pregunta: qué significa exactamente Alpha. Pues bien, a principios de marzo compartió en sus redes sociales un "manifiesto" en el que detallaba lo que era y señalaba que "no era solo un disco".

"Alpha representa una nueva era, un inicio, tal y como aparece en el abecedario griego. Alpha es el catalizador de una comunidad que busca transformar el mundo y dejar atrás el concepto negativo de lo que significa ser un líder alpha aportando valor a quiénes la conforman", expresó.

El objetivo de Aitana con Alpha es crear una familia para "aquellos quiénes buscan un nuevo futuro y buscan unirse a una comunidad que se apoya mutuamente".

Qué estilo tiene 'Alpha', el disco de Aitana

¿En qué estilo musical podríamos situar al disco? Ella misma reveló que no deja de lado el pop, aunque en esta ocasión dejamos el chicle y bebemos de la música urbana y electrónica de los 90 y 2000. El álbum se grabó en su mayoría en enero de 2023, cuando pasó unos días en Los Ángeles.

Desde 2020 estaba interesada en un proyecto electrónico y en 2023 dio el paso y lo compuso "bastante rápido". "Empecé a hacer muchas canciones, pero sentía que no tenían una línea todas, por cosas que al final pasan en las vidas de las personas. Por supuesto, yo que escribo mis propias canciones. Cuando viajé a Los Ángeles, el pasado mes de enero, escribí un disco totalmente nuevo", aclaró.

La caratula está inspirada en Pink Floyd

Si te has fijado en la portada del disco quizá te has dado cuenta que te suena... Pues bien, se debe a que está inspirada en la popular caratula de The Dark Side of the Moon, el álbum que Pink Floyd lanzó en 1973. En ella se podía ver un fondo negro simulando el espacio y en el centro un prisma de cristal que reflejaba luz multicolor.

Aitana le ha dado una vuelta y se ha situado a ella en el medio, mientras varios chorros de luz salen de su cuerpo.

The Dark Side of the Moon (Pink Floyd) y Alpha (Aitana)

Las 15 canciones de 'Alpha', el disco de Aitana

El álbum está compuesto por 15 canciones, de las cuales tres son colaboraciones. La mayoría de ellas son movidas y perfectas para cualquier discoteca y además hay varias baladas.

Alpha09

Los Ángeles

Las Babys

Dararí

AQYNE ft. Danna Paola

ft. Danna Paola Otra noche sin ti

The Killers

miamor ft. Rels B.

ft. Rels B. Luna

Formentera ft. Nicki Nicole

ft. Nicki Nicole 2 Extraños

24 rosas

En el coche

Pensando en ti

Hasta el momento solamente se han estrenado tres canciones -Los Ángeles, Las Babys y Miamor- y otras dos salieron meses antes del anuncio del disco -Formentera y En el coche-, por lo que la expectación entre los fans por escuchar el resto es increíble. De algunas de ellas, hemos podido ver adelantos en redes sociales.

Cuándo es la gira 'Alpha'

Aitana tendrá poco tiempo para descansar después de publicar el disco el 22 de septiembre porque el 1 de octubre arranca en Valencia el Alpha Tour y durante los siguientes meses se recorrerá varias ciudades españolas así como algunos países de América Latina.

Estas son las fechas en España:

Valencia - 1 de octubre

- 1 de octubre Málaga - 7 de octubre

- 7 de octubre Barcelona - 12 y 13 de octubre

- 12 y 13 de octubre Las Palmas de Gran Canaria - 20 de octubre

- 20 de octubre Sevilla - 28 de octubre

- 28 de octubre Bilbao - 1 de noviembre

- 1 de noviembre Madrid - 6 y 7 de noviembre y 5 de diciembre

A continuación, cruzará el charco y actuará:

Ciudad de México (México) - 24 de noviembre

(México) - 24 de noviembre Bogotá (Colombia) - 26 de noviembre

(Colombia) - 26 de noviembre Lima (Perú) - 28 de noviembre

(Perú) - 28 de noviembre Quito (Ecuador) - 30 de noviembre

(Ecuador) - 30 de noviembre Santiago de Chile (Chile) - 13 de diciembre

(Chile) - 13 de diciembre Córdoba (Argentina) - 15 de diciembre

(Argentina) - 15 de diciembre Rosario (Argentina) - 16 de diciembre

(Argentina) - 16 de diciembre Buenos Aires (Argentina) - 18 de diciembre

(Argentina) - 18 de diciembre Montevideo (Uruguay) - 20 de diciembre

Durante tres meses, Aitana se embarca en una gira internacional en la que se recorrerá siete ciudades españoles y siete países americanos.

Alpha es mucho más que un disco, es una forma de entender la vida, un grito generacional de aquellos que no se sienten comprendidos y un estilo completamente rompedor en su carrera.

¿Te apuntas?