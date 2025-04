¿Por qué Miguel Bosé llevaba ocho años retirado de los escenarios?

Este 2025, Miguel Bosé ha vuelto a los escenarios con Importante tour, una gira mundial que nos dejará volver a ver al artista en directo después de ocho años de parón.

El intérprete de Don Diablodecidió retirarse en 2017 a causa de estar atravesando un momento complicado, tanto por varias polémicas en las que se vio envuelto como por su estado de salud.

Por esto último, esta retirada no fue una decisión plenamente nacida de la voluntad del artista, pues se vio afectado por un problema de salud que le atacó a lo más valioso para un cantante: la voz.

De hecho, precisamente su nuevo timbre ha llamado poderosamente la atención los últimos años. Esta pérdida de fuerza le provocó la imposibilidad de cantar y afinar en sus canciones más míticas.

Su primeras sospechas apuntaban a un problema emocional

Antes de conocer su diagnóstico real, Miguel Bosé estuvo un par de años pensando que su pérdida de voz se debía a un problema emocional que había derivado en una disfonía psicógena, es decir, la incapacidad de hablar con normalidad por una severa afonía que "va y viene".

"Cuando mi relación de pareja empezó a ir mal, cuando el amor no existe, cuando todo se derrumba, en mi caso por discreción, por responsabilidad, por educación también, aguantas. Y estalla. Estalla mal y empiezan los problemas serios: uno de esos fue la voz", contó el cantante hace años, que aseguró que llegó a "no tener voz" durante varios meses y refiriéndose de manera velada a su ruptura con Nacho Palau.

La causa real de su pérdida de voz: una sinusitis latente

Bosé tuvo que dar muchas vueltas durante ocho años antes de saber qué le pasaba realmente en la voz y al final lo descubrió casi por casualidad. Contó la historia al detalle en su visita a El Hormiguero para presentar la serie Bosé.

"En 1999 tengo un accidente de coche terrible. Me aplasté dos vértebras. Se estallaron y no pude hacer nada. Pasan 23 años, una noche me pongo a dormir y a la mañana siguiente no me puedo levantar del dolor que tenía", contó Bosé, que en ese momento pensó que era un problema de ciática.

Su situación no mejoró en dos semanas y decidió ir al hospital. "Dije: 'Ya que me van a hacer la tomografía de espalda de la parte interesada, que me la hagan hasta arriba porque tengo problemas de artrosis en el cuello y así veo cómo está", explicó.

Los problemas con las vértebras le obligaron a someterse a una operación larguísima de siete horas, con 14 tornillos y cuatro barras. Pero la cosa no quedó ahí. El médico que llevaba su pre y postoperatorio vio algo en la tomografía que podría explicar su problema en la voz.

"Llega y me dice: 'He consultado con mis colegas y, de hecho, mis sospechas están fundadas. Esa sinusitis crónica que te han declarado no es crónica. Estamos seguros y convencidos que te puede desaparecer, que te la podemos quitar, y hemos encontrado la causa de esa sinusitis que a su vez te provoca las infecciones que te provocan que hayas perdido la voz", recordó el cantante.

Así, el cantante supo que su problema no estaba derivado de algo emocional. Miguel Bosé perdió la voz por una sinusitis que llevaba años latente y que había sido causada por la infección de un implante en una muela.

¿Qué provocó la sinusitis?

El artista quiso saber al detalle cuál era el problema que había causado la sinusitis, y encontró la respuesta en una infección anterior. "Y dije: ¿Qué es? Y me dijeron: Una muela", contó el cantante. "Resulta que para ponerme un implante en la parte izquierda me taladraron el hueso para que entrara la raíz y por ahí poco a poco fueron entrando residuos, con el tiempo se transformó en una infección, sinusitis, que por iba para atrás hasta los intestinos", detalló.

Esperanzado, Miguel Bosé preguntó entonces que si le operaban recuperaría la voz y ellos respondieron: "Al 100%". y finalmente todo terminó mucho antes de los previsto. "Al final estos señores me quitaron la muela y al día siguiente la voz había vuelto", concluyó.