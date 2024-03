Por qué Millie Bobby Brown dijo 'no' a aparecer en el videoclip de 'Malibu' de Miley Cyrus

Malibu es una de las canciones más icónicas de Miley Cyrus. Se trata de uno de los sencillos de Younger Now —el sexto álbum de estudio de la cantante—, inspirado en su relación con su exmarido Liam Hemsworth.

El videoclip, lanzado en 2017, fue protagonizado por Miley, y podemos ver a la cantante en una playa, en la naturaleza o corriendo con un montón de globos, pero pensaron en alguien más para protagonizar este proyecto.

Esa persona era Millie Bobby Brown, la protagonista de Stranger Things, una información que ha llegado a nuestras manos tras la última entrevista de la actriz, donde han hablado de los videos musicales en los que ha aparecido la intérprete. "Sorprendentemente, me han pedido participar en bastantes vídeos musicales, y realmente quería hacerlos todos", comenzaba diciendo.

"Solo no puedo aparecer en todos los videoclips, tengo que parar en algún punto, he estado en tres ahora y el de Maroon 5 fue el mejor, me encantó, pero me propusieron salir en Malibu de Miley Cyrus", ha confesado. "No lo hice porque estaba rodando Stranger Things, pero ha sido la oferta más guay que he recibido. Es Hannah Montana, es mi sueño, así que ahí vamos", ha contado.

Por aquel entonces la actriz tenía 13 años, y había rodado tan solo una temporada de la enigmática serie que llega a su fin en 2025. Pero como ella misma ha dicho, ha participado en más videos musicales: Girls Like You de Maroon 5, Find Me de Sigma y Birdy, I dare you de The xx.