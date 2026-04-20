¿Qué ha pasado entre Louis Tomlinson y Zayn? Todo sobre su polémica

El regreso de One Direction, o al menos una nueva colaboración de sus exmiembros, siempre ha sido una fantasía para los fans de la banda, pero, tras lo ocurrido este fin de semana entre Zayn y Louis Tomlinson, podría ser un sueño casi imposible de cumplir.

Los dos cantantes se encontraban grabando un reality show para Netflix en diciembre, en el cual se exploraba el vínculo entre ambos mientras hacían un viaje en carretera.

Sin embargo, algo salió mal y el programa tuvo que ser cancelado. Durante un tiempo, el rumor de una supuesta pelea como motivo de la cancelación empezó a circular, pero no ha sido hasta ahora que se ha confirmado este hecho.

¿Qué ocurrió entre ambos?

Según ha indicado The Sun, varias fuentes apuntan a que la discusión fue ocasionada por un comentario de Zayn sobre la madre de Louis, la cual murió de leucemia en 2016.

"Los chicos estaban filmando en exteriores. Zayn empezó a comportarse mal y a decir palabrotas", comentó una de las personas presentes.

Después del comentario sobre la madre, el tono escaló: "Louis estaba atónito y en estado de shock. Cuando intentó moverse, Zayn lo atacó".

Concretamente, le propinó un puñetazo en la cara y, "como llevaba anillos, le cortó".

Sin embargo, no quedó todo aquí, sino que tuvieron que llevarse a Louis "para que recibiera atención médica", pues sufrió una "conmoción cerebral".

Un punto de inflexión

Según revela The Sun, los cantantes no tienen relación desde entonces y el reality show ha sido cancelado.

La directora del proyecto, Nicola B. Marsh, dejó entrever en Instagram que no vería la luz: "A la mierda el trabajo de todo el último año".

Además, Louis Tomlinson y Zayn Malik han dejado de seguirse en Instagram.

Toda esta situación se ha revelado además cuando Zayn se encuentra a punto de arrancar con su tour este 12 de mayo con su nuevo disco Konnakol y Louis Tomlinson se encuentra girando con How Did I Get Here?.

Su anterior conflicto

En 2015, los exmiembros de One Direction ya tuvieron un encontronazo, aunque en esta ocasión ocurrió a través de Twitter.

Todo comenzó cuando el productor Naughty Boy publicó una foto junto a Zayn, a la cual respondió Louis: "¿Te acuerdas cuando tenías 12 años y pensabas que esos filtros de Mac para tus fotos eran geniales? ¡Jaja! Hay gente que todavía lo piensa. Ja."

A esa publicación, Zayn respondió visiblemente molesto: "¿Recuerdas cuando tenías una vida y dejaste de hacer comentarios maliciosos sobre la mía?".

A su vez, el productor le respondió, elevando el tono de la discusión: "Louis Tomlinson y alguna gente más no pueden casi ni cantar... Pero quien puede quejarse cuando existe el autotune eh"