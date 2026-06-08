Los artistas que actúan en el concierto del Bernabéu por la visita del Papa Leon XIV

La música está siendo protagonista durante la visita del Papa León XIV a Madrid. El sábado la Plaza de Lima acogió un multitudinario acto con numerosos artistas y el domingo la fiesta fue en el Movistar Arena. Este lunes el Pontífice vuelve a Chamartín para acudir a un multitudinario acto en el Santiago Bernabéu que incluirá actuaciones de cantantes como David Bustamante , Íñigo Quintero o El Pulpo. Descubre a qué hora es el concierto, dónde verlo y los artistas confirmados.

Antes de despedirse de Madrid, el Papa León XIV tendrá un penúltimo acto en el Santiago Bernabéu. El pontífice cierra la jornada del lunes 8 de junio con un encuentro diocesano en estadio merengue donde la música y el arte serán protagonistas.

La cita, que tendrá lugar después de la misa en la Catedral de La Almudena y a la que llegará en su papamóvil tras recorrer las calles del centro de Madrid, contará con Patricia Pardo y Christian Gálvez como maestros de ceremonias y será lugar de encuentro de artistas como el cantante David Bustamante, el mago Jorge Blass o el cómico Santi Rodríguez.

No solo la música será protagonista de este llamado Gran Concierto en el Bernabéu que arrancará a las 19:00 horas y que podrá seguirse en directo a través de distintos canales.

Los artistas del concierto del 8 de junio en el Bernabéu

David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro son tres de los nombres que formarán parte de este gran acto al que se enfrenta con gran emoción. Así lo contaron ellos mismos en las redes sociales de Jóvenes Madrid y definían este acto como "una responsabilidad bonita, vivida desde Dios, el Espíritu Santo y la conexión con el público".

A ellos se unen otros artistas como Íñigo Quintero o El Pulpo y otros artistas como el actor Santi Rodríguez o el mago Jorge Blass. Esta es la lista de confirmados.

David Bustamante

Daniel Diges

Diana Navarro

Íñigo Quintero

El Pulpo

Toño Casado

La Voz del Desierto

Valiván

Guilleproff

Santi Rodríguez

OzoresP

Luispo

Jorge Blass

Valiván

Nico Montero

Luis Alfredo

Migueli

Laraland

Maite López

Brotes de Olivo

Hakuna



Tambié actuará la Orquesta Sinfónica Cruz Diez, la banda Pop Salesianos y el coreógrafo Ismael Olivas junto a sus bailarines. Además, para este evento se está formando el gran Coro Familiar Iglesia de Madrid, una agrupación compuesta por 1000 cantantes —300 de ellos niños—, junto a 70 músicos y 100 bailarines.

A qué hora es el concierto y dónde verlo

El Gran Acto del Bernabéu arranca a las 19:00 horas y podrá seguirse a través de las redes sociales de Jóvenes Madrid. No hay programado, por ahora, la emisión en su canal de YouTube y no está previsto que se emita en ninguna de las plataformas de RTVE.

Los planes musicales del martes 9 de junio

El Papa se irá de Madrid el martes 9 de junio tras visitar un encuentro con los voluntarios en Ifema que tendrá banda sonora propia. La convocatoria, que tendrá lugar entre las 08:30 y las 10:30 horas, contará con una triple actuación:

Pablo López

Soraya Arnelas

Aisha Ruah

Tanto en la cita de este lunes en el Santiago Bernabéu como en la del martes en IFEMA es muy probable que suena Alzad la mirad, el himno compuesto con motivo de la visita de León XIV por el once compositores guiados por Pablo Cebrián, quien ha trabajado con Aitana o Bisbal.