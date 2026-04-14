Louis Tomlinson regresa a España envuelto por el calor de sus fans

Hace 10 años, One Direction rompía filas con el inicio de la carrera en solitario de Zayn Malik. Tras él, cada miembro emprendió su propio camino, publicando temas con un estilo propio.

De esta forma, Louis Tomlinson lanzó Just Hold On, su tema junto a Steve Aoki, el cual sería el primer paso de una trayectoria llena de música hasta culminar en su nuevo álbumHow Did I Get Here?.

Precisamente con una de las canciones de esta nueva etapa, mucho más madura, ha empezado Louis su show en Madrid. Lemonade ha inyectado a los fans del irlandés con su energía, haciéndoles gritar de emoción por volverle a ver en directo después de 6 años sin actuar en España, concretamente antes del inicio del estado de alarma por la explosión de la pandemia del coronavirus.

Un arranque apoteósico

Durante todo el concierto, prácticamente todas las canciones nuevas de su discografía estaban acompañadas de imágenes psicodélicas o con cambios potentes entre colores y, a pesar de ser temas muy recientes, han conseguido despertar la locura entre el público.

Y es que los fans de Louis lo han dado todo, cantando temas más recientes como On Fire y otros más míticos como Written All Over Your Face y Out of my System. Bajando poco a poco la potencia instrumental, Bigger Than Me abrió las puertas a una fase del concierto más calmada, un valle de baladas que mantuvo hipnotizados a los asistentes.

Baladas como un dardo al corazón

Tras un breve discurso para agradecer a sus fans por la asistencia, Louis Tomlinson empezó a cantar Saturdays, abriendo las puertas a otras baladas como Broken Bones y Defenceless.

Sin embargo, el centro de la atención se lo llevaron Dark To Light y Just Hold On. La primera, por ser la canción dedicada a su fallecido amigo Liam Payne y la segunda por ser el primero de sus temas en solitario, y el cual se publicó pocos días después de la muerte de su madre.

Subiendo un poquito el ritmo, continuó con Lazy y Sunflower, ayudando el público en esta parte con el decorado al alzar varios de los asistentes girasoles.

Unido con sus fans

Con Jump The Gun e Imposter, el público enloqueció completamente, pero con durante Kill My Mind y Face The Music la euforia terminó por desbordarse.

Sin embargo, lo mejor estaba por llegar con Miss You, con la cual parecía que el teatro se venía abajo, sobre todo porque Louis la cantó envuelto en la bandera de España.

Con la emoción de sus fans como estaba, qué mejor idea que cantar Palaces, uno de sus éxitos más recientes, un tema con el que quiso cerrar su paso por Madrid, sintiendo muy de cerca el calor de sus fans al bajarse a la pista.

Tras su show, el Movistar Arena gritó de emoción una vez, despidiéndose una vez más del cantante que, sin ninguna duda, ha vuelto para quedarse.