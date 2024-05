¿Por qué se separó Héroes del Silencio? La historia del grupo que Bunbury no descarta volver a juntar

Te interesa

Enrique Bunbury —la voz y la guitarra rítmica–, Juan Valdivia —la guitarra solista—, Joaquín Cardiel —el bajo— y Pedro Andreu —la batería— eran los integrantes de Héroes del Silencio, el que es uno de los grupos de rock más importantes de la historia de la música en España.

Con cuatro álbumes de estudio —El mar no cesa, Senderos de traición, El espíritu del vino y Avalancha—, más de dos millones de copias vendidas y seis giras en las que dieron más de 700 conciertos en España, Latinoamérica y Europa, la banda que nació en Zaragoza en 1984 puso fin a su carrera en 1996. Una noticia que pilló desprevenidos a muchos: estaban en la plenitud de su trayectoria y eran referente de cientos de miles de fans, dentro y fuera de España, que lamentaron la sorprendente decisión y que aún se emocionan al escuchar Maldito duende, Entre dos tierras y La chispa adecuada, canciones que se convirtieron en himnos en los primeros años noventa del pasado siglo.

La avalancha de la fama

Lo cierto es que la noticia de la separación de la mítica banda zaragozana aunque sorprendente no resultó extraña en su entorno más cercano pues se llevaba un tiempo especulando sobre la mala relación que reinaba en el corazón del grupo y la intención de Bunbury de iniciar su propio proyecto en solitario.

Fue durante su gran gira, el Avalancha Tour, con la que dieron 152 conciertos en España, Europa y América, donde las diferencias musicales entre sus miembros, especialmente entre Juan Valdivia y Bunbury, se hicieron más que evidentes.

Sobre aquellas discrepancias escribió Antonio Cardiel —hermano del bajista—, autor de la documentada biografía Héroes de leyenda. En el libro. Cardiel detalla el momento en el que se resquebrajó todo: en una habitación del hotel de Tijuana donde tocaron el 10 de febrero de 1996, el autor de Pequeño convocó a sus compañeros para leerles el camino que la banda debía seguir. “No habría guitarras eléctricas, las canciones serían cortas, era obligatorio investigar con las nuevas tecnologías…”, leyó en tono imperativo. Fue entonces cuando Valdivia se levantó y se marchó enfadado.

A partir de ese momento, la convivencia se volvió imposible, solo tenían trato cuando se subían al escenario para dar el concierto de turno, y los conflictos entre los cuatro músicos se acrecentaron hasta que el 3 de septiembre convocaron una rueda de prensa y anunciaron la separación temporal del grupo.

Si bien, las diferencias musicales a la hora de pensar en el siguiente disco fueron las que terminaron de hacer explotar lo que parecía una bomba de relojería, hubo otros acontecimientos que también minaron el bienestar emocional de la formación. Entre ellos, la muerte del road manager del grupo, Martín Druille, en 1993, y el asesinato del hermano de Enrique Bunbury, Rafael, pocas semanas antes de iniciar la gira por América y que hizo mella en el cantante, que por aquel entonces abrazaba filosofías orientales como el budismo. A esto se unió la distonía focal de Juan Valdivia, un síndrome neurológico que implica una pérdida del control y la coordinación de los movimientos de los dedos al tocar.

Por eso, para Juan Valdivia la decisión de poner punto y final a Héroes del Silencio fue, hasta cierto punto, un alivio, como explicó en El País en mayo de 2022. “Influyó mucho mí distonía focal. Lo pasé muy mal, porque trataba de tocar algo que sabía, pero no podía. En un grupo puede haber muchas broncas, pero si estás tocando a gusto la situación es llevadera. Pero cuando ya no disfrutas tocando y encima hay discusiones ya no tiene sentido. En el fondo para mí fue un alivio la separación del grupo, aunque es lo que menos quería en el mundo. Esta idea la he ido desarrollando con el tiempo, porque en el momento que pasó me volví loco de tristeza y desesperación”, explicó.0

El 6 de octubre de 1996 dieron el último concierto de la gira en Los Ángeles. Al terminar, pusieron rumbo a Zaragoza y a partir de entonces cada uno tiró por su lado.

Once años después de haberse separado, los cuatro miembros de Héroes del Silencio volvieron a reunirse para completar una gira de despedida, Héroes del Silencio Tour 2007, con la que ofrecieron diez conciertos en Guatemala, Buenos Aires, Monterrey, Sevilla, Zaragoza, Los Ángeles, Ciudad de México y Valencia.

Las “factibles” posibilidades de la vuelta

Aunque han pasado casi 28 años del fatal desenlace de aquella megagira y el final de Héroes del Silencio, los fans de la mítica banda de rock nunca perdieron las esperanzas de una eventual vuelta a los escenarios. Una idea que despertó el ansia de los seguidores con las declaraciones de Bunbury de hace solo unas semanas en un programa de RTVE al que acudió para presentar su último libro La Carta.

Una de las preguntas que más veces le han planteado su seguidores, con los que ha mantenido una comunicación epistolar que ha recogido en ese libro, es precisamente “¿Alguna posibilidad de vuelta?". “Conforme voy cumpliendo años pienso, por un lado, que tengo menos años por delante en los que podría hacer una cosa así y eso lo veo como un hándicap. Y otros días pienso: ‘Bueno, queda poco tiempo, en algún momento de aquí a diez años es la última oportunidad”, aseguraba. Y aunque la respuesta era difusa, dejar la posibilidad en el aire dio alas a los incondicionales de la banda de Mar adentro.

La contestación del resto de miembros del grupo a esa misma cuestión a lo largo de estos años ha sido igual de ambigua y reconocen la nostalgia de aquel tiempo a través de sus publicaciones en redes sociales. Valdivia, por ejemplo, hace solo unos días que subió a Instagram un vídeo de un concierto que ofrecieron en Múnich en 1992.

“Hemos hablado, lo tenemos en mente, pero es difícil coordinar los horarios, profesiones y familias, pero creo que podría llegar a salir una segunda gira de reunificación, espero, tengo mucho mono de escenario”, afirmó en 2022 en el programa Un país para escucharlo.

Por su parte, Joaquín Cardiel, el bajista de la banda, que continúa su carrera en solitario, también habló de la posibilidad de ese reencuentro en redes sociales ante la insistencia de sus seguidores. “Necesito en mi vida un concierto de Héroes del Silencio”, le dice uno de sus fans, a lo que él responde: “Y yo”, además de añadir que podría ser “factible” ese esperado regreso.

En 2021 manifestó que estaría encantado de hacer realidad esa vuelta a los escenarios: “En la vida hay que pasar página y por el beneficio común y el propio, soy capaz de tragarme el orgullo por hacer una nueva gira. No solo por nosotros, sino por los fans, por mi familia, por todo lo que me rodea en general".

Por parte del batería, Pedro Andreu, en enero de 2023, dictó sentencia sobre el asunto cuando un periodista del portal Rock Zone le planteó: “¿Qué darías por un último concierto con Héroes?”. “Pues por un último concierto supongo que daría otros 19 antes”, fue su contundente respuesta.