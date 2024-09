Héroes del Silencio podría seguir los mismos pasos que Oasis: ¿volverá?

Héroes del Silencio sigue atrayendo la atención de sus seguidores ante el posible regreso de la banda española de rock.

Hace cinco meses, Enrique Bunbury dejó la puerta abierta a reunir a los integrantes del grupo tras ser preguntado sobre ello. "Conforme voy cumpliendo años pienso, por un lado, que tengo menos años por delante en los que podría hacer una cosa así, y eso lo veo como un hándicap. Otros días pienso: queda poco tiempo. En algún momento, de aquí a diez años, es la última oportunidad", dijo.

Bajo este contexto, los fans de Héroes del Silencio se revolucionaron con un misterioso mensaje publicado por la banda en sus redes sociales. "Estad atentos. En próximos días todos seremos más Héroes", escribieron el 10 de agosto.

A los pocos días, la banda decepcionó con el anuncio de una nueva página web. Entre otros mensajes, los admiradores del grupo escribieron: "Me niego a creer que este sea el 'anuncio' que presentaron como una especie de gran sorpresa", "Le faltan al respeto a los fans, ¿para esto crearon esa expectativa?" o "La página web más odiada de la historia".

Aun así, sus fans todavía confían en que Héroes del Silencio vuelva, y lo cierto es que sus exintegrantes Joaquín Cardiel y Pedro Andreu no niegan esa posibilidad. Sobre ello han hablado recientemente en el Gran Premio de MotoGP de Aragón.

Las palabras de Joaquín Cardiel y Pedro Andreu

Aprovechando la presencia de los músicos en el Gran Premio de MotoGP, Tikitakas ha querido preguntarles sobre el posible regreso de Héroes del Silencio a los escenarios.

Joaquín Cardiel asegura que le han preguntado "muchas" veces por la vuelta de Héroes del Silencio. Preguntado por ello, dice: "No te sé decir si sí o si no". Y añade: "No, no lo descarto nunca. Otra cosa es que se realice y que sea posible. Es difícil, como decía Enrique [Bunbury] no hace mucho. Es muy difícil que sea, pero yo haré todo lo posible para que sea así".

Del mismo modo, Pedro Andreu tampoco descarta la vuelta del grupo: "Descartar que volviera Oasis tampoco era muy acertado. Qué cosas. Es complicado, pero si Oasis ha vuelto... Con los Gallagher supongo que también era complicadete, pero ha ocurrido. Veamos qué pasa. El tiempo dirá".

También le dedica unas bonitas palabras sobre el amor que reciben por parte sus fans: "Me siento hiperorgullosísimo y emocionado siempre que veo a alguien con ese feeling, al que le ha llegado tan profundo. Sé que cuando hacemos cualquier tipo de actuación, como sacar una nueva página web como la de ahora o cualquier cosa, hay gente que llora. A veces tengo oportunidad de hablar con los fans y los noto temblando, y me emociona mucho ver tanta vida", dice Andreu.