Por qué se separó El Último de la Fila: un conflicto lingüístico y su regreso a los escenarios

Manolo García y Quimi Portet durante la promoción de la gira de 'El Último de la Fila' | Gtres

El Último de la Fila puso fin a una trayectoria de 14 años en enero de 1998 con un simple comunicado que dejó a sus fans con demasiadas preguntas.

"El Último de la Fila quiere hacer pública su decisión de no hacer más discos ni giras como tal. Esta decisión no supone un final, sino tan solo un punto de inflexión en sus carreras artísticas", expresaron en aquel momento.

Y no mentían, pues en 2023 lanzaron un nuevo álbum bajo el nombre Desbarajuste Piramidal, en el cual reversionaron algunos de sus temas.

Ahora, la banda ha regresado casi 30 años después con una gira por España con 12 fechas. Sin embargo, muchos fans desconocen cuál es el motivo por el que la banda se separó. La respuesta está en sus entrevistas.

¿Un conflicto lingüístico?

Durante años, se ha comentado que el motivo por el que El Último de la Fila se separó se debió a una diferencia de opiniones en cuanto al idioma en el que querían cantar sus canciones. Según este rumor, Manolo García quería seguir cantando en castellano, mientras que Quimi Portet prefería continuar en catalán.

Al parecer, este tema sí que habría sido conversado entre ellos, pues Manolo comentó en una entrevista de 2014 con Jot Down que Quimi quería incluir canciones en catalán en su proyecto, y por eso colaboraron en algunos temas con Maria del Mar Bonet e hicieron algunos guiños en catalán en sus letras, como en Como un burro amarrado en la puerta del baile. "Yo entendía que Quimi empezaba a estar incómodo con el tema lingüístico", dijo, y añadió que había sido una "ruptura hablada, pactada".

"Yo nunca pensé que El Último de la Fila se separaría. Pensé que tendríamos algún año de parada, año sabático, vamos a parar un tiempo… pero al final vimos que Quimi necesitaba su vía. Yo creo que él necesitaba más su vía que yo. Yo estaba muy cómodo en el grupo. Y él necesitaba vía, quería cantar en catalán", explicó Manolo.

El Último de la Fila arranca su gira en el festival Marenostrum Fuengirola (Málaga) | EFE / Álvaro Cabrera

La versión de 2023

En 2023, Quimi y Manolo dieron una versión más general de la ruptura en una entrevista con Àngels Barceló. Ante la pregunta de por qué se separaron, Manolo dijo: "Porque es una obscenidad rebañar el plato. Estábamos a punto de empezar a rebañar el plato y es de muy mala educación".

"Musicalmente, los dos podemos ofrecer cosas muy interesantes estando separados. El Último es un concepto, Manolo García es otro concepto, yo soy otro. Sería una pena pasar por este planeta sin haber explorado todos esos conceptos", añadió Quimi.