Por qué es tan importante que Kendrick Lamar cantara 'Alright' en la Super Bowl

Eminem arrodillado al terminar de cantar Lose yourself será una de las imágenes que queden para el recuerdo del show del descanso de la Super Bowl 2022. Sin embargo, el gesto reivindicativo del rapero de 49 años no fue el único que hubo en esta cita deportiva, en la que Kendrick Lamar eligió una canción cargada de significado. Si interpretó Alright no fue fruto de la casualidad.

Su actuación fue muy celebrada por el espectáculo montado y por el mensaje de la canción.

Alright, la canción que Kendrick Lamar lanzó en 2015 dentro del álbum To pimp a butterfly, es considerada un himno de la lucha contra la discriminación racial.

Lamar hace en esta canción una fuerte crítica a la discriminación racial y a la brutalidad policial en Estados Unidos. La canción fue elegida por el grupo de estudiantes afroamericanos de la Universidad Estatal de Cleveland, en Ohio, durante la conferencia Black Lives Matter del 26 de julio de 2015 cuando un oficial asaltó a un adolescente negro de 14 años tirándolo al suelo. Alegó que iba intoxicado en un autobús.

El famoso “we gon’ be alright” comenzó a sonar cuando, al bloquear el camino el coche patrulla, los manifestantes fueron acribillados con gas pimienta.

Kendrick Lamar, uno de los músicos que más se han volcado en la lucha contra la discriminación racial, interpretó esta canción subido a un coche patrulla cubierto de graffitis en los BET Awards de 2015.

Años más tarde, cuando las protestas volvieron el asesinato de George Floyd, la canción volvió a sonar en las calles como una llamada de atención de una generación agotada por la brutalidad policial. Alright es para ellos un hhimno a la libertad para guiar su eterna marcha.