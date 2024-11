Quevedo, Dani Martín, Nena Daconte... Todos los artistas que han retrasado el estreno de sus proyectos por la DANA

Las consecuencias de la DANA para territorios como Valencia está trayendo mucha solidaridad de los vecinos, pero también de rostros famosos. Artistas como Rosalía, Ana Mena, Aitana, Duki y Rauw Alejandro son algunos de los cantantes que han arrimado el hombro ante la tragedia.

A nivel individual, algunos cantantes de renombre han querido poner así por delante a las víctimas de la catástrofe, dejando a un lado incluso sus propias carreras musicales.

Pero, además, otros rostros conocidos han optado por aplazar sus proyectos en solidaridad con las víctimas. Su decisión conlleva entonces posponer algunos de los proyectos que tenían entre manos para centrar todas las energías en la recuperación de los territorios más afectados.

De esta forma, algunos artistas han decidido posponer sus propios proyectos, ya fuera el lanzamiento de un disco o un single o la promoción de un estreno para poner todo el foco en las consecuencias de la DANA. Te contamos quiénes han tomado esta decisión esta semana:

Dani Martín suspende El último día de nuestras vidas

El primero en dejar claro que su cabeza ahora mismo estaba en las victimas de la DANA en Valencia ha sido Dani Martín, quien a pocos días del estreno de su esperado disco, El último día de nuestras vidas, ha decidido suspender por el momento el estreno.

Y no solo el lanzamiento: el artista tenía una gran cantidad de eventos de promoción de cara al lanzamiento que ha decidido suspender también. Así lo hizo saber él mismo: "Lo único que podemos hacer ahora es ayudar: yo ya lo he hecho y os animo a que lo hagáis a través de los múltiples canales que existen para ello".

De momento se desconoce cuándo estrenará finalmente el nuevo proyecto, pero por lo pronto está centrado en la actualidad.

Quevedo aplaza su estreno sorpresa

Quevedo fue el siguiente cantante en unirse a esta propuesta de posponer sus lanzamientos. En su caso pilló más de sorpresa porque se trataba de un estreno sorpresa, por lo que anunció tanto el álbum como la cancelación de su lanzamiento en el mismo momento.

"En la noche del 7 de noviembre era cuando estaba programado que mi segundo disco Buenas noches viese la luz y estuviera disponible para todos ustedes [...] Ante las circunstancias que está viviendo Valencia y otras zonas de España por la catástrofe de la DANA, ni creo, ni siento que sea el momento de sacar música".

El 31 de octubre el canario lanzó el primer single de su nuevo proyecto, Duro, y expresó que su lanzamiento no lo pudo atrasar. Por ello, ha decidido que el álbum completo sí se retrase.

Nena Daconte no saca single

Otra artista que ha decidido que no es momento de lanzar música es Nena Daconte. La artista pop hizo un comunicado por redes sociales para expresar que ante la triste situación lo último que quería era centrarse en su música, y que prefería cancelar el estreno de su nueva canción.

"Por respeto a todos los afectados por la Dana, todo el equipo de Hook Management, Altafonte, Iván Ferreiro, Sergio Sancho y yo hemos decidido aplazar la salida del single, Sueño, que estaba prevista para este viernes [8 de noviembre]", escribió.

Maren pausa sus estrenos

No solo han participado en ello artistas conocidos, sino nombres algo más emergentes como Maren, quien es considerada la joven promesa de la música indie. También ha decidido dejar a un lado la música: "Debido a la situación que se está viviendo en estos momentos en Valencia he decidido que no es momento para publicar mi nuevo disco que estaba previsto para este viernes 08/11 [...] "Por respeto a las víctimas y a todas las personas afectadas, creo que el foco debe seguir siendo Valencia".

Los casos de Chicle y Cariño

La mente de muchos artistas está en Valencia, pero algunos, aunque lo hubiesen preferido, han tenido que continuar con sus estrenos planeados por una cuestión de logística y organización.

Eso ha ocurrido con el grupo Cariño, quienes intentaron "cambiar de fecha" su nuevo disco, Tanto por hacer , sin éxito, porque se lleva trabajando en el viernes desde hace medio año y ya es imposible".

Aún así se han volcado con las víctimas de la DANA y han expresado estar "muy preocupadas". Además, han dejado claro que están colaborando en ayudar de distintas maneras.

Chicle tampoco ha podido atrasar sus lanzamientos previstos también por imposibilidad: "Es imposible parar una logística que lleva meses preparada". Aún así, ha transmitido que sus pensamientos están con "las víctimas, sus familias y los afectados".