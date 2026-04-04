EUROPA FM, RADIO OFICIAL

Quién actúa este sábado en el SanSan Festival: artistas y horarios

Tras la cancelación del primer día, este sábado 4 de abril llega la última jornada del SanSan Festival 2026. Esta vez, se suben a los distintos escenarios artistas como La M.O.D.A., Alizzz, Samuraï o Biznaga. ¡Descubre el cartel completo del sábado!

El SanSan Festival cancela su primer día "ante la previsión de intensas rachas de viento"

La M.O.D.A. en Sala La Rivera de Madrid en 2026
La M.O.D.A. en Sala La Rivera de Madrid en 2026 | Ricardo Rubio / Europa Press vía Getty Images

Europa FM

Madrid04/04/2026 09:49

SanSan Festival 2026 se despide del público este sábado 2 de marzo con los últimos artistas, que pondrán el cierre definitivo al primer festival de la temporada con Europa FM como radio oficial.

Tras la cancelación del primer día y un viernes excelso, la última jornada cuenta con las actuaciones en directo de grupos y cantantes como La M.O.D.A., Sanguijuelas del Guadiana, Alizzz, pablopablo, Samuraï, Ultraligera, Barry B o Biznaga.

Al igual que el viernes, a las 17:30 se abren las puertas hasta las 05:30. El horario de cada actuación está sujeto a posibles cambios "por requerimiento administrativo o necesidades organizativas", según informa el festival.

Escenario SanSan

  • 18:35–19:15 — Comandante Twin
  • 20:20–21:20 — María Arnal
  • 22:30–00:00 — La M.O.D.A.
  • 01:15–02:30 — Sanguijuelas del Guadiana
  • 03:30–05:00 — Alizzz (DJ set)

Escenario Turia

  • 19:15–20:15 — pablopablo
  • 21:25–22:25 — Samuraï
  • 00:05–01:15 — Ultraligera
  • 02:30–03:30 — Barry B

Escenario Johnnie Walker

  • 18:00–18:35 — Miniño
  • 19:00–19:45 — Gara Durán
  • 20:10–20:55 — Sobrezero
  • 22:00–22:50 — Ángel Stanich
  • 03:40–04:30 — Biznaga
  • 00:55–01:45 — Repion

El Santuario

  • 21:00–22:30 — Alex Curreya
  • 22:30–00:00 — Felix Olivares
  • 00:00–01:30 — Dany BPM
  • 01:30–03:30 — John Core (B2B Q Sade)