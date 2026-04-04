Quién actúa este sábado en el SanSan Festival: artistas y horarios

La M.O.D.A. en Sala La Rivera de Madrid en 2026 | Ricardo Rubio / Europa Press vía Getty Images

SanSan Festival 2026 se despide del público este sábado 2 de marzo con los últimos artistas, que pondrán el cierre definitivo al primer festival de la temporada con Europa FM como radio oficial.

Tras la cancelación del primer día y un viernes excelso, la última jornada cuenta con las actuaciones en directo de grupos y cantantes como La M.O.D.A., Sanguijuelas del Guadiana, Alizzz, pablopablo, Samuraï, Ultraligera, Barry B o Biznaga.

Al igual que el viernes, a las 17:30 se abren las puertas hasta las 05:30. El horario de cada actuación está sujeto a posibles cambios "por requerimiento administrativo o necesidades organizativas", según informa el festival.

Escenario SanSan

18:35–19:15 — Comandante Twin

20:20–21:20 — María Arnal

22:30–00:00 — La M.O.D.A.

01:15–02:30 — Sanguijuelas del Guadiana

03:30–05:00 — Alizzz (DJ set)

Escenario Turia

19:15–20:15 — pablopablo

21:25–22:25 — Samuraï

00:05–01:15 — Ultraligera

02:30–03:30 — Barry B

Escenario Johnnie Walker

18:00–18:35 — Miniño

19:00–19:45 — Gara Durán

20:10–20:55 — Sobrezero

22:00–22:50 — Ángel Stanich

03:40–04:30 — Biznaga

00:55–01:45 — Repion

El Santuario