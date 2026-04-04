Quién actúa este sábado en el SanSan Festival: artistas y horarios
Tras la cancelación del primer día, este sábado 4 de abril llega la última jornada del SanSan Festival 2026. Esta vez, se suben a los distintos escenarios artistas como La M.O.D.A., Alizzz, Samuraï o Biznaga. ¡Descubre el cartel completo del sábado!
El SanSan Festival cancela su primer día "ante la previsión de intensas rachas de viento"
SanSan Festival 2026 se despide del público este sábado 2 de marzo con los últimos artistas, que pondrán el cierre definitivo al primer festival de la temporada con Europa FM como radio oficial.
Tras la cancelación del primer día y un viernes excelso, la última jornada cuenta con las actuaciones en directo de grupos y cantantes como La M.O.D.A., Sanguijuelas del Guadiana, Alizzz, pablopablo, Samuraï, Ultraligera, Barry B o Biznaga.
Al igual que el viernes, a las 17:30 se abren las puertas hasta las 05:30. El horario de cada actuación está sujeto a posibles cambios "por requerimiento administrativo o necesidades organizativas", según informa el festival.
Escenario SanSan
- 18:35–19:15 — Comandante Twin
- 20:20–21:20 — María Arnal
- 22:30–00:00 — La M.O.D.A.
- 01:15–02:30 — Sanguijuelas del Guadiana
- 03:30–05:00 — Alizzz (DJ set)
Escenario Turia
- 19:15–20:15 — pablopablo
- 21:25–22:25 — Samuraï
- 00:05–01:15 — Ultraligera
- 02:30–03:30 — Barry B
Escenario Johnnie Walker
- 18:00–18:35 — Miniño
- 19:00–19:45 — Gara Durán
- 20:10–20:55 — Sobrezero
- 22:00–22:50 — Ángel Stanich
- 03:40–04:30 — Biznaga
- 00:55–01:45 — Repion
El Santuario
- 21:00–22:30 — Alex Curreya
- 22:30–00:00 — Felix Olivares
- 00:00–01:30 — Dany BPM
- 01:30–03:30 — John Core (B2B Q Sade)