La confesión de Shannis a Rosalía: "Es mejor irse con una mujer que con un hombre"

Este sábado 4 de abril, Rosalía se ha despedido de Madrid con el cuarto concierto del LUX TOUR en la capital. Ahora, pone rumbo a Lisboa y después aterrizará en Barcelona. En esta última cita y como sucesora de Aitana, la artista ha invitado al confesionario previo a La Perla a Shannis, una creadora de contenido conocida por su particular sentido del humor.

Durante su conversación, la influencer ha confesado que le encantan los hombres, "¡y si son gays más!". "Te entiendo, una debilidad", ha respondido Rosalía. Así, Shannis ha querido preguntarle a la cantante si alguna vez ha estado con "un gay", a lo que ha contestado: "Mira, Shannis, no empieces porque no termino".

Hacia el final del confesionario, la tiktoker también le ha preguntado si ha tenido "algún rollo" vinculado con el trabajo, y Rosalía ha dicho: "Tengo que reconocer que, desafortunadamente, sí. Y nunca termina bien". Después, Shannis ha añadido: "Siempre es mejor irse con una mujer que con un hombre".

Rosalía: "¡Shannis, no me empieces, eh! ¡No me empieces!"

En ese momento, la catalana se ha pasado la mano por la boca en señal de 'silencio', dejando ver que no quería comentar nada al respecto —probablemente por los rumores que circulan sobre la modelo francesa Loli Bahia—. Con una sonrisa nerviosa en la boca, Rosalía ha dicho: "Shannis, como yo veo que tú... ¡Shannis, no me empieces, eh! ¡No me empieces!".

Entre medias de estas preguntas, Shannis ha contado su propia historia de desamor con su maquillador: "Uno no puede estar con la persona con la que trabaja. Cuando chocábamos los metales, se le escapaba un Pablo, un Adrià". Ahí, Rosalía le ha preguntado: "¿En medio del lío, él te llamaba de otra manera?". Y la influencer ha seguido: "Hice una investigación, me quedé con las paletas más caras y el resto se las puse en la puertecita. Conmigo no", ha zanjado.

¿A qué famosas veremos en el confesionario del LUX TOUR en Barcelona?