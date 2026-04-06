Alfred García no se ha casado ni ha sido padre: la verdad sobre su nueva canción 'Mateo'

Alfred García estrena este viernes 10 de abril Mateo, una canción que dedica al hijo de su prima Aïda y cuya promoción en redes ha dado pie a muchas especulaciones.

El cantante de Operación Triunfo 2017 hizo saltar todas las alarmas el pasado jueves 26 de marzo cuando publicó la imagen de una ecografía en Instagram junto a un comentario muy ambiguo. "Llega una de las eras más ilusionantes de mi vida", escribió el catalán, que parecía estar presentando a un futuro recién nacido.

Su siguiente publicación llegó solo unos días más tarde y fue igual de confusa, como si el bebé de la ecografía no hubiese nacido aún. "Qué ganas de que conozcáis a Mateo. Y sí, ya tiene su primera canción dedicada. 🤍", apuntó al compartir otra imagen de una ecografía.

Las especulaciones se dispararon aún más el pasado sábado 4 de abril al publicar una galería con tres imágenes: una foto suya abrazando a una novia en una boda, una de su madre junto a un recién nacido y la imagen de este recién nacido al que se presenta como Mateo.

Una sucesión de publicaciones confusas a las que siguió un mensaje de Ana Guerra en X que no hizo otra cosa que provocar un nuevo aluvión de especulaciones: "El grupo de OT está ardiendo, no digo más". ¿Se ha casado Alfred García? ¿Ha sido padre?

La verdad sobre el bebé y la boda

La respuesta a estas dos preguntas, como apuntábamos al principio, es no. Alfred García NO se ha casado y TAMPOCO ha sido padre.

La boda de la tercera publicación del cantante es la boda de su prima Aïda, quien contrajo matrimonio en 2021 como se ve en esta imagen del perfil de Instagram de la fotógrafa de bodas Rosa Fernández Leal, que se refiere a esta instantánea como #cousinlove.

La joven está casada con Fran G.Trastallino, con quien fue padre de Mateo poco después. Sus fotos circulan en las redes de Alfred García desde hace años.

La canción de Alfred García a Mateo

Alfred García estrena este viernes 10 de abril Mateo, una canción dedicada al pequeño cuya imagen de portada tiene a Mateo como protagonista aunque ya no es el bebé de las primeras fotos, que dio pie a tantas especulaciones.

La imagen es de Mateo actual, que descansa sobre el regazo de Alfred quien lo cubre con una cazadora vaquera que impide que se le vea el rostro.

Esta vez no es solo una instantánea. La publicación de Alfred García es un breve vídeo en el que suenan los primeros acordes de su lanzamiento. Mateo llega el viernes 10 de abril.