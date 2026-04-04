Cuarto concierto de Rosalía en Madrid: horario, duración, cómo llegar y setlist
Rosalía lleva tres grandes conciertos con el LUX TOUR en Madrid, y este sábado 4 de abril llega su última fecha en el Movistar Arena. Los conciertos de la catalana están siendo toda una montaña rusa de emociones, así que, para que puedas llegar lo más preparado posible, en Europa FM te contamos toda la información que debes saber.
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El LUX TOUR aterrizó en Madrid por todo lo alto esta Semana Santa y Rosalía ya ha llenado de sorpresas tres conciertos, con encuentros únicos con sus fans y famosas en el confesionario.
Sin embargo, el universo teatral y religioso creado por Rosalía no ha llegado a su fin en España, sino que aún quedan pendientes el concierto de hoy 4 de abril en Madrid y los del 13, 15, 17 y 18 de abril en Barcelona.
Es por ello que, como muchos quizás no hayan asistido nunca al Movistar Arena o estén perdidos con alguna información importante, en Europa FM hemos recopilado toda la información necesaria para asistir a los conciertos de Rosalía en Madrid.
Horario y duración del concierto
El cuarto concierto de Rosalía tendrá lugar este sábado 4 de abril y abrirá las puertas a las 18:30 horas.
Sin embargo, la actuación de Rosalía como tal no empezará hasta las 20:30 horas, aunque podría retrasarse un poco como en los shows anteriores.
En cuanto a la duración, no se ha revelado oficialmente desde la organización. Sin embargo, basándonos en los anteriores espectáculos en Madrid, el concierto tiene una duración de 1 hora y 40 minutos aproximadamente.
Cómo llegar al Movistar Arena de Madrid
El Movistar Arena de Madrid se encuentra ubicado en el barrio de Goya, dentro del distrito de Salamanca.
Para llegar hasta el recinto, existen diferentes medios de transporte. La parada de metro más cercana esGoya (a 5 minutos andando), la cual se encuentra en las líneas 1 y 4, aunque un poco más lejos se encuentra O'Donnell (a 8 minutos), en la línea 6.
En cuanto a las rutas en autobús, las líneas 143, 56, 2, 71, 28, 21, 53, 15, 63, 43, 30, 29 y C de la EMT son las más cercanas.
Accesos del Movistar Arena
Antes de asistir al concierto de Rosalía, es recomendable tener en cuenta por qué acceso es más recomendable que entres al Movistar Arena, en función de la zona del recinto en la que tengas tu entrada.
- Grada Goya, Planta 0 y Extensible: Puertas 19 a 24
- PMR (Personas con Movilidad Reducida): Puerta 14
- Pista General: Puerta 10 y 37
- Grada Felipe II: Puertas 1 a 6
- Palcos Felipe II: Puerta 73
- Pista Front Stage Felipe II: Puerta 70
- Palcos Goya y Fuente del Berro: Puerta 29
- Grada Goya, Plantas 2 y 6: Puertas 32 a 33
- Grada Fuente del Berro: Puertas 44 a 49
- Pista Front Stage F.Berro: Puerta 50
Setlist de los anteriores conciertos
Rosalía divide el repertorio del LUX TOUR en cuatro actos y un intermedio:
Acto 1
- 1. Sexo, violencia y llantas
- 2. Reliquia
- 3. Porcelana
- 5. Divinize
- 6. Mio Cristo Piange Diamanti
Acto 2
- 7. Berghain
- 8. SAOKO
- 9. LA FAMA
- 10. LA COMBI VERSACE
- 11. De Madrugá
Acto 3
- 12. El redentor
- 13. Can't Take My Eyes Off You (cover de Frankie Valli)
- 14. La Perla
- 15. Sauvignon Blanc
- 16. La Yugular
Intermedio
- 17. Dios Es Un Stalker
- 18. La Rumba del Perdón
- 19. CUUUUuuuuuute
Acto 4
- 21. BIZCOCHITO
- 22. DESPECHÁ
- 23. Novia Robot
- 24. Focu 'ranni
- 25. Magnolias