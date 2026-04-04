Cuarto concierto de Rosalía en Madrid: horario, duración, cómo llegar y setlist

Rosalía en su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid con el 'LUX TOUR' | Sharon López

El LUX TOUR aterrizó en Madrid por todo lo alto esta Semana Santa y Rosalía ya ha llenado de sorpresas tres conciertos, con encuentros únicos con sus fans y famosas en el confesionario.

Sin embargo, el universo teatral y religioso creado por Rosalía no ha llegado a su fin en España, sino que aún quedan pendientes el concierto de hoy 4 de abril en Madrid y los del 13, 15, 17 y 18 de abril en Barcelona.

Es por ello que, como muchos quizás no hayan asistido nunca al Movistar Arena o estén perdidos con alguna información importante, en Europa FM hemos recopilado toda la información necesaria para asistir a los conciertos de Rosalía en Madrid.

Horario y duración del concierto

El cuarto concierto de Rosalía tendrá lugar este sábado 4 de abril y abrirá las puertas a las 18:30 horas.

Sin embargo, la actuación de Rosalía como tal no empezará hasta las 20:30 horas, aunque podría retrasarse un poco como en los shows anteriores.

En cuanto a la duración, no se ha revelado oficialmente desde la organización. Sin embargo, basándonos en los anteriores espectáculos en Madrid, el concierto tiene una duración de 1 hora y 40 minutos aproximadamente.

Cómo llegar al Movistar Arena de Madrid

El Movistar Arena de Madrid se encuentra ubicado en el barrio de Goya, dentro del distrito de Salamanca.

Para llegar hasta el recinto, existen diferentes medios de transporte. La parada de metro más cercana esGoya (a 5 minutos andando), la cual se encuentra en las líneas 1 y 4, aunque un poco más lejos se encuentra O'Donnell (a 8 minutos), en la línea 6.

En cuanto a las rutas en autobús, las líneas 143, 56, 2, 71, 28, 21, 53, 15, 63, 43, 30, 29 y C de la EMT son las más cercanas.

Fachada del Movistar Arena en 2025 | Getty Images

Accesos del Movistar Arena

Antes de asistir al concierto de Rosalía, es recomendable tener en cuenta por qué acceso es más recomendable que entres al Movistar Arena, en función de la zona del recinto en la que tengas tu entrada.

Grada Goya, Planta 0 y Extensible: Puertas 19 a 24

PMR (Personas con Movilidad Reducida): Puerta 14

Pista General: Puerta 10 y 37

Grada Felipe II: Puertas 1 a 6

Palcos Felipe II: Puerta 73

Pista Front Stage Felipe II: Puerta 70

Palcos Goya y Fuente del Berro: Puerta 29

Grada Goya, Plantas 2 y 6: Puertas 32 a 33

Grada Fuente del Berro: Puertas 44 a 49

Pista Front Stage F.Berro: Puerta 50

Setlist de los anteriores conciertos

Rosalía divide el repertorio del LUX TOUR en cuatro actos y un intermedio:

Acto 1

1. Sexo, violencia y llantas

2. Reliquia

3. Porcelana

5. Divinize

6. Mio Cristo Piange Diamanti

Acto 2

7. Berghain

8. SAOKO

9. LA FAMA

10. LA COMBI VERSACE

11. De Madrugá

Acto 3

12. El redentor

13. Can't Take My Eyes Off You (cover de Frankie Valli)

(cover de Frankie Valli) 14. La Perla

15. Sauvignon Blanc

16. La Yugular

Intermedio

17. Dios Es Un Stalker

18. La Rumba del Perdón

19. CUUUUuuuuuute

Acto 4