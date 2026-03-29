Qué ha cambiado Rosalía en cada concierto del 'LUX TOUR'

Rosalía comenzó su gira LUX TOUR el pasado 16 de marzo y, desde entonces, ha celebrado cinco conciertos antes de actuar en España este lunes 30 de marzo en Madrid, donde realizará cuatro conciertos hasta el 4 de abril. Después de dos actuaciones en Lisboa, viajará a Barcelona para conceder otros cuatro shows entre el 13 y el 18 de abril.

De momento, la artista lleva celebrados cinco conciertos: uno en Lyon, dos en París, uno en Zúrich y el último en Milán, donde se vio obligada a suspender el espectáculo tras la undécima canción por una intoxicación alimentaria. Pero, más allá de este incidente, ¿qué ha hecho distinto en cada fecha? ¡Lo repasamos!

Cambios en el repertorio

Rosalía presentó el setlist del LUX TOURen su primer concierto en Lyon. Así, los fans descubrieron que no canta ninguna canción de El Mal Querer, pero sí una de Los Ángeles, seis de MOTOMAMI y una versión de Can't Take My Eyes Off You (de Frankie Valli). Además, interpreta casi todas las pistas de su último disco, LUX, a excepción de Mundo nuevo, Jeanne y Memória. Estas dos últimas aparecían en la lista impresa, pero finalmente no sonaron.

Sin embargo, Rosalía cambió el repertorio en su segundo concierto, celebrado en París. Decidió descartar su colaboración con Bad Bunny, LA NOCHE DE ANOCHE. A pesar de ser un éxito global, se trata de un tema incluido en el disco del puertorriqueño EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO (2020), por lo que, estrictamente, no forma parte de la discografía propia de la catalana.

Una 'art cam' desde el segundo concierto

Otra diferencia entre el primer show y el segundo fue la inclusión de una art cam, un divertido entretenimiento para los fans. Mientras una pantalla del recinto proyectaba un personaje de una pintura clásica, la otra enfocaba a un espectador. Algunos de ellos entraron rápidamente al juego e imitaron al personaje.

Una dedicatoria especial

También en París, Rosalía le dedicó La rumba del perdón a varias personas importantes de su vida, pero los fans destacaron a una persona por encima del resto: la modelo francesa Loli Bahia, la supuesta pareja sentimental de la artista. "A mi Jonh, a mi Isa, a mi Loli", dijo.

Un sincero discurso en Zúrich

Durante el concierto en Zúrich, Rosalía se mostró vulnerable y reconoció que antes del concierto había empezado a sentir ansiedad. "Estaba un poco nerviosa porque me importa muchísimo el concierto", dijo en un momento del show. "Dar lo mejor de mí, tener la energía adecuada... Así que salí a caminar y vi estos campos de lavanda... Era todo tan bonito, tan lleno de luz, que me alegró el día".

Y añadió: "Empecé a sentir paz al instante. Me sentí muy agradecida de poder vivir ese momento aquí, en esta ciudad. No hay nada que me haga más feliz que poder crear un momento así, en el que podamos conectar, sentir… y recordar que estamos vivos, que estamos en la Tierra y que estamos juntos".

De momento, Rosalía no ha llevado a ningún invitado. ¿Lo hará durante sus paradas en España? ¿Incluirá alguna canción de El Mal Querer? ¿Tendrá alguna sorpresa preparada para los ocho únicos conciertos en su país?