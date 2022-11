¿Quién es el artista que ha ganado más premios Latin Grammy?

El 17 de noviembre llega uno de los eventos más esperados para la música latina. Se celebra la gala de la 23ª edición de los Premios Latin Grammy, presentada por Anitta, Luis Fonsi, Laura Pausini y Thalía.

A la ceremonia celebrada en Las Vegas acuden como nominados artistas de la talla de Bad Bunny, Rauw Alejandro, Rosalía, Christina Aguilera o Sebastián Yatra, que intentarán volverse a casa con la mayor cantidad de premios posibles y llenar su particular palmarés de nuevos gramófonos. ¿Será alguno de ellos el más premiado en la gala? ¿Y conseguirá alguno ponerse como número 1 en la historia de estos galardones?

Quién es el artista que más premios Latin Grammy tiene

Para responder a ambas preguntas hay que esperar a ambas preguntas hay que esperar a la celebración de la ceremonia, por ahora lo que podemos descubrir es qué artista ha ganado más premios Latin Grammy a lo largo de la historia.

Ahora mismo, el artista que encabeza el ranking de los más premiados en los Latin Grammy es René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente. El rapero de Puerto Rico cuenta con 36 galardones, 31 con la banda Calle 13 y cinco como artista en solitario.

Residente // Getty Images

22 de estas estatuillas los ganó con este grupo. Los primeros los recibieron en 2006 en las categorías Nuevo artista, Video musical versión corta y Álbum música urbana. El más reciente fue en 2015 con Video musical versión corta.

En solitario, se ha hecho con cinco: dos por Álbum del año, dos por Disco del año y uno por Canción del año.

En esta edición opta a dos premios. Está nominado a Mejor fusión/interpretación urbana por This is not America y Mejor Vídeo musical versión corta por esta misma canción.

Los artistas más premiados en los Latin Grammy

El segundo artista con más premios Latin Grammy también fue miembro de la banda Calle 13. Eduardo Cabra, conocido como Visitante, que tiene 28 estatuillas: 22 por el grupo y dos en solitario.

El Top 3 se cierra con un triple empate. Alejandro Sanz, Juanes y Juan Luis Guerra ocupan el tercer puesto con 24 nominaciones cada uno.

La artista con más premios Latin Grammy es Natalia Lafurcade con 14 estatuillas, seguida de Shakira con 12 y Rosalía, con 8.

Natalia Lafurcade // Getty Images

La madrugada del jueves 17 de noviembre al viernes 18 se celebra la 23ª edición de los Latin Grammy, así que habrá que esperar para ver si esta clasificación varía después de este reparto de estatuillas. ¿Subirá Alejandro Sanz de puesto? ¿Conseguirá Residente nuevos galardones? ¿Desbancará Rosalía a Natalia Lafurcade?