Quién es Carrie Underwood, la cantante country que actúa en la investidura de Donald Trump

"Amo a nuestro país y me siento honrada de que me hayan invitado a cantar en la inauguración y de ser una pequeña parte de este evento histórico. Me siento honrada de responder al llamado en un momento en el que todos debemos unirnos en un espíritu de unidad y mirando hacia el futuro”, fueron las primeras declaraciones de Carrie Underwood al conocerse que ella será una de las artistas que participarán en la ceremonia de investidura del presidente Donald Trump, que se celebra este lunes 20 de enero.

Tal y como informó la revista Rolling Stone, en este episodio histórico de los Estados Unidos, el himno nacional será interpretado por el cantante de ópera Christopher Macchio y America the Beautiful, el himno no oficial, será entonado por la estrella del country junto al Coro de las Fuerzas Armadas y el Glee Club de la Academia Naval de los Estados Unidos. En esa ceremonia también se podrá escuchar a los Village People cantando su mítico YMCA.

Y aunque en Europa el nombre de esta artista no suene demasiado, lo cierto es que Carrie Underwood, que saltó a la fama como ganadora de la cuarta temporada de American Idol, ha lanzado nueve discos de estudio, tiene más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify y presume de numerosos reconocimientos, entre ellos siete premios Grammy, 16 premios ACM, 17 premios American Music Awards, siete premios CMA y 23 premios CMT Music Award, siendo la artista que tiene más galardones de la Academia de la Música Country.

Ahora bien, la aparición de la cantante de 41 años en el acto que se celebra este lunes 20 de enero en el Capitolio no ha caído demasiado bien entre muchos de sus millones de fans por considerarlo un gesto de apoyo a Trump, el primer presidente con una condena judicial de los EEUU, animando a que nadie vea el acto.

Sin posición política y parodiando a Donald Trump

Aunque muchos creen que esta actuación de Underwood puede pasar factura a la carrera de la artista de la estrella del género musical más representativo de Estados Unidos, lo cierto es que, aunque republicana, nunca ha mostrado su preferencia de manera pública por el nuevo presidente. De hecho, en numerosas ocasiones se ha mostrado en contra de que las celebridades apoyen a un candidato: "Nunca querría que nadie votara por algo ni por alguien solo porque yo se lo dijera. La música es el lugar al que uno acude para escapar de todas las tonterías. Ya sea de la política o del mundo que te rodea, la música debería ser un escape”.

"Intento mantenerme lo más alejada posible de la política, al menos en público, porque nadie gana", explicó Underwood sobre su neutralidad en una entrevista en The Guardian en 2019. Unas declaraciones que tuvieron lugar después de que en 2017 protagonizase un polémico momento durante la gala de entrega de los premios de la Asociación de Música Country de 2017. Underwood y su colega Brad Paisley, presentadores del evento, se burlaron de Trump y parodiaron Before He Cheats, uno de los grandes éxitos de la cantante: "Y es divertido de ver, sí, eso es seguro / Hasta que el pequeño Rocket Man comience una guerra nuclear / Tal vez la próxima vez, pensará antes de tuitear".

Además, la cantante country es un referente LGTBIQ+ desde que en 2018 lanzó el tema Love Wins, considerado un himno del colectivo, que sonaba y aún suena en las celebraciones de matrimonios gays. “Estoy a favor de la aceptación. Soy una persona cristiana —ella es evangelista— y realmente amo al señor, pero siento que no importa quién seas ni en lo que creas o cómo vivas tu vida, no está en mis manos juzgar”, fueron sus aplaudidas declaraciones defendiendo la libertad de amar.

Ahora bien, la diva también se convirtió en epicentro de la polémica cuando dio un me gusta a un tuit del comentarista conservador Matt Walsh en el que mostraba su radical oposición al uso de las mascarillas en las aulas en plena pandemia comparando a los niños con “perros rabiosos que usan bozales”.

Una familia feliz, una maternidad agridulce

La elección de Underwood para la segunda investidura del republicano ha coincidido en el tiempo con el anuncio de su participación como jurado en el talent show que la convirtió, hace 20 años, en una estrella de la música. Por aquel entonces tenía 22 años —ahora tiene 41 años— y llegaba al American Idol desde Muskogee, en Oklahoma, donde había crecido junto a sus padres y sus dos hermanas.

En 2005, seis meses después de salir del concurso, lanzó su primer álbum, Some Hearts, y se convirtió en el más vendido de 2006. Tres años después, consolidado su éxito con el segundo álbum, conoció en uno de sus conciertos al jugador de la liga nacional de hockey Mike Fisher, con el que se casó el 10 de julio de 2010. En 2015 nació su primer hijo, y dos años después, en 2019, su segundo hijo, y forman una bonita y unida familia.

Ahora es un madre feliz, pero antes de que naciera su segundo hijo, la cantante sufrió tres abortos espontáneos y de lo que sintió y de lo que supusieron estas pérdidas habló en la serie documental Mike and Carrie: God & Country que protagonizó junto a su marido.

“Me pasaban estas cosas horribles en la vida, y luego tenía que sonreír y, por ejemplo, hacer algunas entrevistas o, por ejemplo, hacer una sesión de fotos o algo así, ¿sabes?”, confiesa Underwood en este espacio en el que reconoce que todo eso le inspiró para componer su sexto álbum Cry Pretty.

Y más allá de la música, Carrie Underwood también es un referente de estilo de vida para millones de mujeres de su país y comparte sus rutinas para mantenerse en forma y comer de forma saludable –es vegetariana– en la app fit52.