De Ricky Martin a Carrie Underwood: los artistas que han cantado en las investiduras de los presidentes de EEUU

La investidura de Donald Trump como nuevo presidente de los EEUU este lunes 20 de enero centra la atención informativa en todo el mundo. En la Rotonda del Capitolio —las bajas temperaturas que auguran los pronósticos meteorológicos han obligado a celebrar la ceremonia bajo techo— se darán cita expresidentes —con la polémica ausencia de Michelle Obama—, mandatarios internacionales afines a Trump, poderosos empresarios y rostros conocidos del cine, la televisión, la música y el entretenimiento norteamericanos.

La fastuosidad de las tomas de posesión de los presidentes de los Estados Unidos trasciende desde hace décadas al mundo de la política y se han convertido en un glamuroso evento en el que también tienen cabida la cultura y, por supuesto, la música. Desde que Frank Sinatra se convirtiese en uno de los protagonistas de la gala celebrada tras la investidura de John F. Kennedy en 1961, la expectación es máxima sobre los cantantes y artistas que apoyan con su presencia a cada nuevo presidente y los que participan cantando en el acto de proclamación y en las fiestas posteriores.

En esta ocasión, la estrella del countryCarrie Underwood y el grupo de música disco de los 70 The Village People serán los encargados de poner la banda sonora a la investidura del magnate republicano, como lo hicieran Aretha Franklin, Bob Dylan y Lady Gaga con presidentes demócratas.

Bill Clinton, 1993

En la primera ceremonia de investidura del demócrata Bill Clinton, el Premio Nobel de Literatura Bob Dylan interpretó una de sus canciones más alabadas, Chimes of Freedom, un canto a la lucha por la justicia y la paz que publicó en 1964.

En la gala celebrada después, también actuaron Barbra Streisand, Michael Jackson, Elton John y también el presidente, que cogió el saxo e interpretó con el saxofonista Clarence Clemons la canción Night Train.

Bill Clinton, 1997

En la segunda investidura de Clinton la poderosa voz de la soprano Jessye Norman interpretó Oh freedom. Ha sido una de las actuaciones más aplaudidas de la historia.

George W. Bush, 2001

La primera investidura de George W. Bush marcó un antes y un después con la aparición de un cantante latino, Ricky Martin, que actuó durante la fiesta posterior interpretando La copa de la vida en inglés y español.

El puertorriqueño fue duramente criticado por apoyar al candidato republicano y años después él mismo lo aclaró en una entrevista: “ Te voy a decir con exactitud lo que me dijo mi mánager en ese momento: 'Has sido invitado para cantar en una ceremonia y tienes la oportunidad de representar a la comunidad latina en un acto de gran significado político. ¿Lo harás?'. Y dije que sí".

Barack Obama, 2009

La icónica cantante de soulAretha Franklin fue una de las grandes protagonistas de la primera ceremonia de investidura de Barack Obama. La reina de soul, ataviada con un gran sombrero, hizo una emotiva interpretación de My Country, ‘Tis of Thee (también conocida como América), uno de los himnos extraoficiales de EEUU.

Esa noche, otra de las grandes voces negras rivalizó en protagonismo: Beyoncé cantó At Last en la cena posterior mientras los Obama bailaron por primera vez como anfitriones de la Casa Blanca.

Barack Obama, 2013

Cuatro años después de aquel primer baile como presidente y primera dama de los Estados Unidos, Barack Obama fue reelegido e investido de nuevo. En esta ocasión, Beyoncé sí fue protagonista del acto oficial cantando el himno nacional.

Pero no fue la única artista que formó parte del momento: el cantautor James Taylor interpretó America the Beautiful y Kelly Clarkson, ganadora de American Idol 2002, hizo lo propio con My Country, Tis of ‘Thee.

Además, en las fiestas organizadas para celebrar la investidura estuvieron Marc Anthony, Alicia Keys, Katy Perry, Stevie Wonder o John Legend, entre otros.

Donald Trump, 2017

Parece ser que para la primera investidura del empresario y candidato republicano varios fueron los artistas que le dieron un no por respuesta, entre ellos Elton John y Andrea Bocell. Al final, la cantante Jackie Evancho, que por aquel entonces tenía 16 años, interpretó el himno nacional.

Joe Biden, 2021

Hace ahora cuatro años que Joe Biden llegó a la Casa Blanca y su investidura se celebró por todo lo alto. Para ello contó con las voces de dos estrellas mundiales, que se han posicionado abiertamente al lado del partido demócrata.

Lady Gaga fue la encargada de cantar el himno nacional. Jennifer Lopez versionó dos de los temas que figuran en la playlist patriótica, This land is your land y América the beautiful, e interrumpió su actuación para recitar el juramento de lealtad en español. Finalmente, el cantante countryGarth Brooks interpretó Amazing Grace.

La fiesta posterior contó con las actuaciones de John Legend, Yo-Yo Ma, Bruce Springsteen, Justin Timberlake y Katy Perry.