Quién es Elizabeth Chan, la artista le ha quitado el título de 'reina de la Navidad' a Mariah Carey

Cuando una persona piensa en la reina de la Navidad, innegablemente se viene a la cabeza Mariah Carey, la artista que todos los años arrasa con su popular tema All I want for Christmas. Cuando llega noviembre, la cantante comienza a promocionarlo, ya que es uno de los singles que más beneficios le trae.

Sin embargo, oficialmente no ostenta este título. Quien verdaderamente lo hace es Elizabeth Chan, una cantante de Nueva York, aunque de origen filipino, que centra su carrera en villancicos.

La pelea por el título de 'reina de la Navidad'

Mariah Carey intentó comprar la marca 'reina de la Navidad' con el fin de crear una firma de ropa y accesorios, no obstante, Chan apareció para impedir sus planes.

Los abogados de esta última denunciaron que la intérprete de All I want for Christmas quería convertir esta festividad en un negocio en vez de una tradición.

Finalmente, la Oficina de Patentes y Marcas de EEUU llegaron a la conclusión de que Chan era la merecedora de este título, ya tiene 12 discos navideños y se dedica a estas fiestas a tiempo completo, mientras que Carey únicamente lo hace durante unos meses.

Esta es Elizabeth Chan, la única 'reina de la Navidad'

Elizabeth Chan es una artista de 42 años que reside en Nueva York, aunque es originaria de Filipinas. Durante su carrera de once años en la música, solo se ha dedicado a componer canciones navideñas y tiene su propio sello discográfico Merry Bright Music.

Tiene una hija llamada Noelle, que participa en su último disco, 12 months of Christmas.

Pero en estos años, todos sus álbumes llevan nombres relacionados con estas fiestas como Christmas in the city, Songs for Noelle o Celebrate me home.

Así que aunque parezca lo contrario, Mariah Carey no es la 'reina de la Navidad', sino Elizabeth Chan.