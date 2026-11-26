Aunque Jamie Miller ahora está en boca de todos , o más bien, el estribillo de su canción Babydoll el joven británico lleva años tratando de hacerse un hueco en la música. Su salto a la fama ha llegado meses después de que publicara el sencillo que no deja de sonar en TikTok. Tanto es así, que su videoclip al más puro estilo West Side Story , que apenas lleva un día fuera, ya acumula más de un millón de visualizaciones .

La trayectoria de Jamie Miller ha estado cargada de altibajos y parece que, después de este hit, ha despegado para no aterrizar. Tras no ser seleccionado en The X FACTOR UK volvió a presentarse a un talent show en 2017. En The Voice UK quedó finalista, alzándose con un tercer puesto bajo el equipo de Jennifer Hudson.

Dos EP, un álbum, varios sencillos y dos años sin lanzar música; el éxito de Miller ha llegado en 2026, habiendo estado a punto de tirar la toalla. Así lo publicó hace unas semanas en sus redes sociales: "A principios de este año, me prometí darle a la música una última oportunidad. Era ya mi décimo año intentando abrirme camino en una industria que siempre me decía que no, que siempre intentaba cambiarme". Babydoll era su última apuesta y también la más fiel a sí mismo: "Me prometí que lo haría a mi modo: creando la música que me apasiona", sentenció.

Los trends en redes, su mejor escaparate

En este último intento por vivir de su sueño, Miller ha sabido usar las redes sociales a su favor, viralizando la coreografía de esta canción. Más de un millón de usuarios a nivel internacional han subido la recreación del baile a su TikTok y los usuarios que se siguen sumando a esta tendencia siguen creciendo.

Miller también ha contado con rostros de algunas de las celebridades más conocidas, lo que le han otorgado aún más visibilidad. Desde Victoria Justice hasta Jennifer Love Hewitt o Meghan Trainor son muchos los famosos que se han grabado con el de Cardiff haciendo lip-sync (playback) de la canción. Además, la cantante de Lips Are Movin ha llegado a cantarla con Miller en 'The Grove tree lighting ceremony' celebrada en Los Ángeles.

'Babydoll' feat Antonio Cipriano

Aunque la canción se encuentra en su momento más viral, realmente fue lanzada el 7 de agosto. Además, cuenta con una versión que fue lanzada el 18 de septiembre junto a Antonio Cipriano, el que da vida a John Logan en la serie Off Campus. Babaydoll ha sido telonera de los Jonas Brothers y Miller no ha dudado en subirse al escenario con su compañero y amigo.

El cameo de Elton John

Elton John hace un cameo en el videoclip oficial de Babydoll, una unión que muchos esperaban tras las declaraciones del cantante de Rocket Man en su podcast Rocket Hour: "En cuanto la escuché, me puse a saltar por toda la cocina. Te mereces este éxito porque cantas como un ángel. Tienes un futuro brillante por delante".

Dirigido por Jason Lester, el vídeo se inspira en los musicales clásicos de Hollywood con decenas de bailarines perfectamente coreografiados. Además de Elton John, Antonio Cipriano interpreta al dueño de una floristería.