¿Quién es Lucía Gil? Conoce a la cantante y actriz de 25 años que quedó segunda en 'Tu cara me suena'

"Sería mocatriz si no midiera 1,60", escribe Lucía Gilen su biografía de Instagram. La joven de 25 años se presenta así ante su público y, en cierto modo, no le falta razón. Es cantante y actriz, y ha sustituido la faceta de modelo por la de escritora. Desde que inició su carrera en las letras, ha publicado ya tres libros.

La historia de esta joven artista empezó era todavía una niña de dos años. "Mis padres dicen que aprendí a cantar antes que a hablar", contó en una entrevista en El Periódico de Cataluña. "Empecé a hablar muy prontito y, a cantar, casi a la vez".

Lucía cuenta que tenía dos años y ya actuaba en casa. "Yo tenía claro que me quería dedicar profesionalmente a esto. No ha habido un momento de decidir realmente 'yo soy cantante, yo soy actriz'. Creo que es algo que llevas dentro y si realmente te gusta, eres eso desde el principio", contó en otra entrevista en LaCajadMúsica TV.

Ganó tres veces 'Veo veo' de Teresa Rabal

En casa actuaba con dos años y poco después llegó su primera oportunidad. "Me presenté a un casting por casualidad, a los siete años. Estaba en el cumpleaños de una amiga en un centro comercial y habían montado allí las pruebas para el concurso Veo veo de Teresa Rabal. Le dije a mi madre que me quería apuntar y me contestó: '¡Pero si no te has preparado ninguna canción!'. Pero a mí me daba igual y me apunté. Pasé el casting y, al final, gané el concurso", recordó en el diario catalán.

Lucía Gil participó en cuatro ediciones de este programa emitido en Telemadrid y ganó tres años seguidos. También ganó My Camp Rock, el concurso de Disney Channel en el que los niños cantaban canciones de la película Camp Rock.

"Tenía 10 años. Envié un vídeo, la gente tenía que votar y me eligieron a mí. A partir de entonces empecé a trabajar con Disney", contó en esa entrevista.

Niña Disney desde los 10 años

Este vídeo cantando This is me de Demi Lovatole abrió las puertas de Disney cuando solo tenía 10 años. Se las abrió literalmente porque el premio era sumarse a un campamento de verano para aprender a cantar, bailar y actuar con estrellas Disney como monitores.

Su andadura en Disney arrancó en 2009 y se prolongó durante cinco años. Lucía Gil participó otra vez más en My Camp Rock y después se convirtió en protagonista de tres series de Disney Chanel. Trabajó en La gira (para España), Violetta (para Latinoamérica) y The Avatars (para Italia).

A esto hay que sumar su colaboración con el presentador Ismael García, con quien grabó para Disney la canción Blanca Navidad.

Actriz de 'Gran reserva', 'Los invisibles' y 'La llamada'

Antes de dejar esta casa, Lucía Gil empezó a dar pasos en paralelo en su carrera y en 2010 debutó como actriz en Gran Reserva interpretando a Claudia Cortázar. Rodó 14 capítulos.

Cinco años después se unió a la serie de Divinity Yo quisiera, en la que trabajó entre 2015 y 2018, y este 2023 también ha participado en Los invisibles. Sobre las tablas, también suma éxitos como La habitación de Verónica o el mítico musical La llamada, de Los Javis, en el que todavía sigue interpretando a Susana Romero (Anna Castillo en la película).

"La suerte de este musical es que cada actriz ha podido crear su personaje. Los Javis son así dirigiendo, te guían pero te dejan aportar", contó en la entrevista de LaCajaDeMusica.

Concursante de 'Tu cara me suena'

La carrera de Lucía Gil ante las cámaras pasa también por Tu cara me suena, programa al que se ha unido como invitada y como concursante.

La primera vez fue en 2014 como invitada de Tu cara me suena mini, después se unió a la quinta edición como invitada y a la sexta. Quedó segunda clasificada por detrás del actor Miquel Fernández.

Un disco y tres libros

El currículo de Lucía Gil incluye también un álbum de estudio —Más allá del país de las princesas, publicado en 2013— y tres libros.

La mocatriz publicó su primer libro en 2015 Mis 5 colores de la felicidad, lleno de consejos, versos y reflexiones compartidas. Sus siguientes obras llegaron años más tarde, Mientras dure el veranos se publicó en 2020 y El planeta que inventemos, en 2021.