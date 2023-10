Maximiliano Calvo, el rockero canalla inspirado en los 70 que se mudó a Madrid por Sabina.

Voz rota, descaro y un fuerte personaje asociado al cantante que hace que persona y papel se terminen fundiendo irremediablemente de frente y detrás de la cámara. Así es Maximiliano Calvo, el músico argentino de 31 años que está revolucionando la escena indie rock de la capital española.

Llegó a la industria de la mano del grupo Intrépidos navegantes en su Argentina natal y ahora continúa su carrera como solista en España.

No es casual; su destino ha sido musical. El cantante, compositor y actor aterrizó en las calles y los bares de Madrid para encontrar las mil aventuras, amigos e inspiración que buscaba. Han pasado cinco años desde que tomó la decisión: "vine a descubrir el Madrid que conocía por las canciones de Joaquín Sabina. Desde el primer día sentí que estaba en casa".

Influencias, banda de rock y carrera como solista

Calvo tiene claros sus referentes. Creció escuchando tangos, boleros, Andrés Calamaro... Descubrió el rock de Fito Páez siendo un niño en su ciudad natal, Rosario, pero es en Buenos Aires donde al final de su adolescencia monta su primera banda de rock, los Intrépidos Navegantes. Con ellos teloneó a bandas como Arctic Monkeys, Muse, The Killers, Arcade Fire... "Con los Strokes jugamos al futbol, lo hacen muy mal".

Pasada esta etapa, el compositor emprendió su camino en solitario y se unió a Tweety González —mano derecha de Gustavo Cerati y productor de Fito y Calamaro— para dar sus primeros pasos. De allí cruzó el charco para llegar a Madrid. Allí, Calvo descubrió el flamenco al que fusiona sus raíces rockeras. Pronto empezó a tocar en salas como el Café Berlín, la Sala Caracol y Libertad 8.

Sus dos discos como solista

Desde entonces, a Calvo le ha dado tiempo de editar dos LP y unir su voz a la de raperos, los traperos y la nueva generación de artistas pop y urbanos de muchas partes del país.

El primero, El lío de Maximiliano (2021), cuenta con temas como La despedida, con Paco Soto, dani dicostas o Febril, con Valeria Castro, además deEl lío, una canción que cuenta con la voz de la cosechadora de éxitos y mítica figura de la música en España que se adelantó a su tiempo, María Jiménez. En ella, la pareja de artistas se lamenta de una adicción a la juerga, culpable de estropear una relación.

Maximiliano Calvo, María Jiménez - EL LÍO (Lyric Video)

Ha colaborado ya con los productores Carlos Ares y Menend, Garababo, Mumbai Mon, D3llano, además de sumergirse en el trap con Solea Morente y Aron Piper o fusionarse al flamenco de Antonio Carmona.

El pasado marzo lanzó su último disco, El Gallo, un trabajo que compuso, en gran parte, en un viaje a Asturias, y que acaba de afirmar su gusto por la renovación del rock más setentero. Muchas guitarras y la necesidad de contar su vida desde un lado canalla y poético que juega con los dobles sentidos. "Casi todo lo que escribo es una mentira autobiográfica. Se corresponde con lo que me gustaría que sucediera en mi vida. Es un futuro lúdico", confesaba en su entrevista para El País.

Poliamor, De puta madre, M30 o Mocasines Italianos son algunos de los temas que presenta en este último proyecto.

La polémica en torno a sus declaraciones sobre Franco

Ahora, podemos ver al argentino en el programa Dúos increíbles, el programa de televisión en el que intérpretes veteranos eligen a jóvenes cantantes para formar duetos, apostando por la música en español y las versiones de temas clásicos.

Pero hay otro formato en el que Calvo apareció recientemente y cuyas declaraciones provocaron cierta revolución en redes sociales. Este septiembre, el artista acudió al podcast El sentido de la birra, presentado por Ricardo Moya. En él, el de Rosario responde tras ser preguntado por el dictador español: "En Argentina, los dictadores se murieron en la cárcel y en España, Franco se murió en la cama. Y creo que eso cambia todo, porque en Argentina nadie te va a decir "viva Videla", y aquí sí. Hoy por hoy dicen "viva Franco" y todo bien. La historia creo que marca también. Las canciones, el arte de cada país y la forma de ser de esa sociedad".

La publicación de ese fragmento de la entrevista en redes sociales levantó un movimiento de comentarios violentos hacia el artista, a los que él mismo respondió en una nueva imagen en su cuenta de Instagram: "He recibido mogollón de mensajes bastante violentos por decir algo que, creo, no fue tan agresivo", comenzaba el intérprete. "Es mi punto de vista de la historia de dos países que conozco. Historia que, a mi parecer, cambia la visión del arte en un ámbito sociocultural que es donde se desarrollan las canciones, la literatura, el cine y la pintura. En los comentarios de dicho vídeo se puede ver como se sigue defendiendo a Franco a capa y espada lo que hace que me de cuenta lo que dije no está tan alejado de la realidad", seguía, para concluir: "A veces, como ahora leyendo los comentarios del vídeo, pierdo la fe en la sensibilidad del ser humano".

