Quién es María Becerra y qué hacía antes de su carrera musical

La cantante María Becerra, apodada como "La Nena de Argentina", tiene más de 14,7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y ha publicado singles mundialmente conocidos.

Logró repercusión internacional gracias al remix de High que publicó junto a Tini y Lola Índigo. Luego, vendría su álbum Animal Parte 1, con temas tan conocidos como Miénteme con Tini o Qué Más Pues? con J. Balvin. Y por supuesto, su Discoteka con Lola Índigo y su Automático.

La artista ha contado en varias ocasiones que llegar hasta donde está no le ha sido nada fácil. Descubre cómo fue su camino hacia el éxito.

Una familia que luchó por su talento

María Becerra nació en el 2000 en Quilmes, una ciudad próxima a Buenos Aires. Es hija de un cardiólogo y una enfermera y tiene tres hermanos: una hermana pequeña y dos hermanos mayores.

Sus padres la apoyaron en todo momento, a pesar de que no quisiese seguir sus pasos. Desde pequeña recibió clases de canto, teatro musical y pintura, y se subió por primera vez a un escenario a los nueve años.

Recibir esta formación no fue fácil, pues ir y volver a la academia donde recibía clases le llevaba más de dos horas diarias. Su madre, que era quien la acompañaba habitualmente, tenía que esperarla fuera de la escuela durante muchas horas en un barrio con mucha criminalidad, y fue atracada en más de una ocasión.

Sus padres, a pesar de ser sanitarios, llevaban el arte por dentro. Su padre tocaba la guitarra, y su madre había trabajado como maquilladora antes de ser enfermera. De hecho, fue una acción de su madre la que despertó su pasión por la música. Así lo dijo la artista en una entrevista en el diario La Nación.

"La primera vez que me enamoré perdidamente de la música fue cuando vi a los cinco años un show en vivo de Whitney Houston que mi mamá puso en la televisión", explicó. "Me quedé pegada como por media hora, escuchando las canciones, y me generó todas las emociones juntas... Ganas de llorar, felicidad...".

De 'youtuber' de éxito a cantante

Desde que empezó su formación artística, la cantante argentina tuvo claro que tenía que compartir su talento con el mundo.

Así, decidió abrirse un perfil de Facebook donde versionaba canciones. Convencida por una amiga, un día decidió subir un monólogo de humor que se viralizó rápidamente.

Esto le llevó a estrenar un canal de YouTube, donde además de estas covers hacía vídeos de todo tipo con la comedia como hilo conductor.

Un tour por su casa, un tutorial de cocina, un vídeo maquillándose mientras seguía un videotutorial... Hasta un vídeo hablando de su experiencia en el hospital siendo operada de apendicitis.

Un carisma y una creatividad que le llevaron a monetizar sus vídeos y poder vivir de ellos. Cuando esto pasó, la artista tenía 17 años y decidió dejar sus estudios para centrarse por completo en la creación de contenido.

Eso sí, nunca dejó de lado su faceta y formación musical. Y todo tuvo su recompensa.

'222', su primer 'EP'

Su primer trabajo de estudio llegó en septiembre de 2019. A sus 19 años, María Becerra lanzó 222, un EP con tres canciones:Nada de Amor, Dime como Hago y Tu Lady.

Unos meses después publicó su tema High, del que en 2020 sacó un remix junto a Tini y Lola Índigo. Fue este el que le dio la fama internacional y le llevó a seguir su carrera.

Su canal de YouTube actual tiene más de cinco millones de seguidores, y sus videoclips acumulan más de 12 millones de visitas en total. Entre ellos podemos encontrar los de canciones como Discoteka o Automático, que todos hemos cantado y bailado alguna vez.