¿Quiénes forman el jurado profesional del Benidorm Fest 2024? Los responsables del 'voto experto'

El Benidorm Fest vuelve por tercer año consecutivo para elegir al representante de España en Eurovisión 2024. El certamen celebra su tercera edición con la misma mecánica de las dos anteriores —misma distribución de galas y mismo sistema de votación—, aunque también con algunas importantes novedades.

A los cambios en el escenario del Palacio de Deportes l'Illa de Benidorm se unen los nuevos presentadores (Ruth Lorenzo, Marc Calderó y Ana Prada) y también los ocho nuevos integrantes del jurado profesional, encargados de emitir el voto experto durante las semifinales y la final.

Los ocho debutan en el escenario alicantino y lo hacen con el cometido de poner nota a los participantes de cada gala.

En las semifinales distribuirán 12, 10, 8, 7, 6, 5 y 4 puntos cada uno (hay un candidato que dejarán sin puntuar) y en la final darán 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4 y 2. La suma de sus valoraciones supondrá el 50% del voto final. El otro 50% depende del voto del público, que depende del jurado demoscópico y del televoto.

¿Quiénes forman el jurado profesional del Benidorm Fest 2024?

Cuatro expertos forman el jurado español —Beatriz Luengo, Carlos Baute, Guille Milkway y Ángela Carrasco— y otros cuatro expertos, el jurado internacional —Lee Smithurst, David Tserunyan, Marta Piekarska y Nicoline Refsing—. Entre ellos destaca el papel de Beatriz Luengo, que ejerce de portavoz de esta edición, papel que asumió Myriam Benedict en 2022 y Nina en 2023.

Los miembros del jurado profesional

Beatriz Luengo (Portavoz)

La actriz, cantante y bailarina Beatriz Luengo, de 41 años, debuta en el festival como jurado y también como portavoz del jurado. La también compositora necesita poca presentación: saltó a la fama en 2001 con la serie UPA Dance, volvió a la pequeña pantalla en 2023 con UPA Next y ha escrito canciones para Ricky Martin (La Mordidita), Chayanne (Madre) o Diego Torres (La vida es un vals).

Ángela Carrasco

La mítica cantante Ángela Carrasco, de 72 años, se une a esta edición después de triunfar en México y España como cantante y haber participado en Tu cara me suena 3. Tiene en su currículo un total de 15 discos.

Carlos Baute

El cantante venezolano Carlos Baute, de 49 años, no necesita carta de presentación. El intérprete de éxitos como Colgando en tus manos, quien quedó clasificado de Tu cara me suena 7, asume este reto después de haber ejercido como presentador en la alfombra roja de los Latin Grammy 2023.

Guille Milkyway

Guille Milkyway es la voz detrás de La Casa Azul, el grupo indie fundado en 1997 conocido por canciones como La revolución sexual o Esta noche solo cantan para mí. El cantante y compositor de 49 años es también ganador del premio Goya a Mejor canción original. Lo consiguió en 2009 por Yo también, compuesta para la película homónima de Lola Dueñas y Pablo Pineda.

El jurado internacional

Lee Smithurst

Lee Smithurst es productor ejecutivo y jefe de espectáculos de la BBC desde 2022 y es también jefe de la delegación de Reino Unido en Eurovisión. En 2023 ejerció de productor ejecutivo del Festival de Eurovisión celebrado en Liverpol y en el que Loreen consiguió su segunda victoria en el certamen.

David Tserunyan

David Tserunyan es jefe de la delegación de Armenia en Eurovisión y Eurovisión Junior y fue productor ejecutivo de contenidos del Festival de Eurovisión Junior en Armenia en 2022.

Marta Piekarska

Marta Piekarska, que se incorporó en el último momento tras la renuncia "por motivos personales" de Twan van de Nieuwenhuijzen, es una profesional de la Televisión Pública de Polonia (TVP). Ha dirigido multitud de proyectos incluyendo festivales, producciones internacionales, concursos y conciertos en directo con artistas polacos e internacionales.

Fue la responsable del Festival de Eurovisión Junior en las ediciones de 2019 y 2020 que se celebraron en Polonia. Además, ha sido la presidenta del Grupo Directivo de Eurovisión Junior.

Nicoline Refsing

La escenógrafa danesa Nicoline Refsing es la integrante del jurado más cercana a España. En 2022 acompañó a Levi Díaz durante su participación Eurovisión Junior y dos años antes trabajó con Melani García para preparar su participación en el certamen celebrado en la ciudad polaca de Gliwice en 2019 logrando la tercera posición.

También fue directora creativa del Festival de Eurovisión 2014, celebrado en Copenhague con victoria de The Common Linnets con la canción Calm After the Storm (Países Bajos).