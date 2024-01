Beatriz Luengo, jurado del Benidorm Fest: 30 años de carrera, dos bodas con Yotuel Romero y dos hijos

Beatriz Luengo ha sido elegida portavoz del jurado del Benidorm Fest 2024. Actriz, cantante, compositora y bailarina, ha sido elegida para esta tercera edición por su extensa trayectoria. La madrileña de 41 años tenía 11 cuando se incorporó a El circo de Rita y Miliki, y con 12 firmó su primer contrato con una discográfica, aunque nunca llegó a publicar ese álbum.

En estos años, su carrera ha sido intensa e imparable. Cuando fichó por Un paso adelante (2001-2004) ya había salido en la película Pasión adolescente dirigida por Joaquín Llamas, y en capítulos de series como El comisario, Periodistas, Policías o Robles Investigador.

De la serie de Antena 3 salió el grupo UPA Dance, del que era voz principal y en el que compartió escenario con sus compañeros Pablo Puyol, Mónica Cruz, Miguel Ángel Muñoz, Silvia Marty, Erika Sanz y Raúl Peña. Estuvieron en activo de 2002 a 2006 y llegaron a sacar cuatro discos al mercado.

Yotuel, su novio en 'Un paso adelante' ysu ahora marido

Un paso adelante fue la serie que catapultó a Beatriz Luengo y también donde encontró el amor. En el set de rodaje empezó su relación con su compañero, el cantante y bailarín cubano Yotuel Romero.

"Lo conocí a los 18 años cuando todavía no sabía si quería un piercing o unas mechas californianas, y ya sabía que lo quería a él incondicionalmente. Era una mezcla de hormonas, intuición, hormigas en el estómago y mi almohada la que me decía que no me equivocaba. Todos alrededor pensaban lo contrario (...) Cuando llegué a su vida, él había navegado miles de puertos (tenía 30 años) y yo, en cambio, apenas había terminado de pintar mi barco. Él era increíblemente seguro de sí mismo, yo tenía miedo hasta de existir (...) Creo que mi mayor suerte fue entregarme así a alguien tan maravilloso, que no aprovechó mi entrega para hacerme pequeña, sino que agarró mi corazón con las palmas abiertas y lo masajeó hasta descontracturarlo, en un proceso de rehabilitación muscular. Sus abrazos fueron bálsamo con propiedades de ibuprofeno", escribió la actriz y cantante sobre su actual marido en Instagram.

Su primer encuentro (y el flechazo) fue en la mesa de café. “Me pediste azúcar para el café ☕ 🙏🏾 Ese mismo día dejé todo mi azúcar a tu lado 😘 Beatriz Luengo, gracias por dejarme entrar en tu vida 🙏🏾💃🏻🕺🏾👶🏽👦🏽", escribió el artista cubano en Instagram en octubre de 2021.

La pareja lleva junta desde entonces y eso se traduce en 19 años. En 2008 decidieron pasar por el altar de Las Vegas y en 2022 volvieron a casarse cuando celebraron 17 años juntos.

"[La primera boda] Fue muy divertida, nos casamos con un cura vestido de Elvis y en la capilla de Britney. Al salir acabamos en un club de striptease, que era lo único que estaba abierto", contó la artista sobre este enlace en el que estuvo presente Pau Donés, con quien acabaron cantando La Flaca.

Yotuel Romero y Beatriz Luengo, el día de su primera boda en 2008

La segunda boda de Yotuel y Beatriz

En noviembre de 2021, dos meses después de que Yotuel pidiese matrimonio a Beatriz a través de Instagram, la pareja decidió volver a casarse y lo hizo de nuevo en Las Vegas por sorpresa.

"Érase una vez Elvis, Yotuel y 🙋🏻‍♀️ en Las Vegas un 16 nov del 2021 casándonos en el mismo día y lugar que lo hicimos cuando nos conocimos", escribió Beatriz Luengo para compartir la noticia —y las fotos— de su segunda boda con sus seguidores.

"Ha sido PERFECTA a pesar de que mi peluquera no pudo tomar su vuelo de Miami y me he tenido que casar con las trenzas de mi última sesión de fotos, a pesar de que a Elvis se le despegaban las patillas y que se me pocharon las flores naturales que traía. A pesar de mis nervios porque una vez más nos casábamos improvisados y la última vez prometí que me organizaría todo mejor", añadió sobre los contratiempos de la ceremonia.

La boda contó esta vez con la presencia de La Húngara, que cantó a la pareja: "Fue el mejor de los regalos y antes de dormir le dedicamos unas palabras a nuestro querido Pau Donés que estuvo en nuestra primera boda y mirando al cielo he recordado que Vivir es urgente. Gracias, Las Vegas, una vez más por regalarme toda esta locura. Gracias a mis amigos por llorar y reír con nosotros 🌹".

El vestido de la novia era un diseño de Yolandacris, quien publicó varias fotos de la pareja en Instagram y quien había vestido a la cantante en los Latin Grammy de 2021.

Los dos hijos (+1) de Beatriz Luengo

Beatriz y Yotuel son padres de dos hijos, D’Angelo y Zoe. El primero nació en 2015 y la segunda, en 2021. El nombre de Zoe es en recuerdo a la madre del artista cubano.

El tercer hijo de la pareja es Yotuelito. En realidad es hijo solo de Yotuel, fruto de una relación anterior. Nació en 2000 y mantiene una buena relación con sus hermanos.

Las composiciones de Beatriz Luengo para otros artistas

Además de cantante y bailarina, Beatriz Luengo también compone para otros artistas. Ha escrito para artistas como Ricky Martin o Christina. Estas son algunos de sus temas más conocidos:

'La mordidita', de Ricky Martin

'Madre tierra', de Chayanne

'Ex de verdad', de Ha*Asz

'La vida es un vals', de Diego Torres

Una vida de lucha contra los prejuicios

Pese a los muchos éxitos cosechados en su carrera, Beatriz Luengo no ha tenido un camino fácil.

"Yo siempre digo 'soy la que mejor transforma los no'. Tengo una mochila maravillosa llenas de 'no'. Me dijeron que si era actriz, no podía ser cantante. Que si era compositora, no podía bailar. Y yo me negué a salir solo con una guitarra. Dije 'no, señores, yo compongo los beats y bailo'. Luego me dijeron que para la gente como yo era difícil el mundo de los libros y El despertar de las musas ya va en la edición número 16... ¡Y lanzaré un libro nuevo pronto!", contó en una entrevista en El Mundo con motivo de la nominación de Patria y Vida al Latin Grammy a Mejor vídeo musical versión larga.

Aunque no se llevó el premio, la nominación fue un regalo. Un premio al esfuerzo y al trabajo bien hecho: "Me he enfrentado a todo y el tiempo me ha dado la razón. He aprendido que hay que romper las líneas y el miedo",

"Recuerda de dónde vengo: de la tele, de Un paso adelante. He tenido que luchar contra todos los prejuicios y pensar eso me emociona", reflexionó en la misma entrevista.

